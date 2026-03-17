Penthouse 901: Fiscal Camargo confirmó que testigo clave contra Ricardo Roa fue amenazado de muerte

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, recibió amenazas de muerte y que ya está recibiendo protección especial.

Rojas es testigo clave dentro del caso de las presuntas irregularidades en la compra del lujoso apartamento de 1.800 millones de pesos, ubicado en el Chicó de Bogotá de propiedad de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

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