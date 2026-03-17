Penthouse 901: Fiscal Camargo confirmó que testigo clave contra Ricardo Roa fue amenazado de muerte
Se trata de Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, quien es fundamental para la investigación por el lujoso apartamento 901 en el barrio El Chicó de Bogotá.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, recibió amenazas de muerte y que ya está recibiendo protección especial.
Rojas es testigo clave dentro del caso de las presuntas irregularidades en la compra del lujoso apartamento de 1.800 millones de pesos, ubicado en el Chicó de Bogotá de propiedad de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
En desarrollo…
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...