Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 26 de mayo, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 26 de mayo el dólar se cotiza en $535,38530000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, lunes 25 de mayo, cuando el precio se situó en los $530,50470000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 26 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 26 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 623,49901267 bolívares.

: 623,49901267 bolívares. Yuan chino : 78,92231378 bolívares.

: 78,92231378 bolívares. Lira turca : 11,71054816 bolívares.

: 11,71054816 bolívares. Rublo ruso: 7,47849280 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 26 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 26 de mayo. Estos son:

N58 Banco Digital : 528,0491 para compra - 528,3839 para venta.

: 528,0491 para compra - 528,3839 para venta. Bancamiga : 556,9485 para compra - 582,5480 para venta.

: 556,9485 para compra - 582,5480 para venta. Banesco : 563,7773 para compra - 557,1663 para venta.

: 563,7773 para compra - 557,1663 para venta. 100% Banco : 616,9900 para compra - 611,0000 para venta.

: 616,9900 para compra - 611,0000 para venta. Banco Provincial : 598,5660 para compra - 608,5077 para venta.

: 598,5660 para compra - 608,5077 para venta. Otras instituciones: 579,9455 para compra - 611,9249 para venta.

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