Hocol niega nuevas amenazas a testigo clave en caso Ricardo Roa

En medio de la investigación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa Hocol S.A. la cual es filial de la petrolera, salió a responder públicamente a las denuncias de su exdirectivo Luis Enrique Rojas, considerado testigo clave del caso, y aseguró que los hechos de amenazas mencionados no son nuevos ni recientes.

El pronunciamiento se da luego de que la Fiscalía General confirmara que Rojas ha sido objeto de amenazas de muerte, lo que activó protocolos de evaluación de riesgo y posibles medidas de protección por parte del programa de testigos.

Según el comunicado de Hocol, los episodios denunciados por Rojas ocurrieron entre 2024 y 2025 y fueron reportados oportunamente a las autoridades.

La compañía detalló que desde mayo de 2024 el exdirectivo informó sobre llamadas intimidantes, las cuales él mismo relacionó con cambios internos en la empresa.

En agosto de ese año, Hocol trasladó la situación a las autoridades. Posteriormente, en diciembre de 2024, Rojas denunció una llamada de un supuesto grupo paramilitar, que fue investigada por el Gaula y fue calificada como un intento de extorsión desde una cárcel.

Ese mismo mes, también reportó un presunto atentado. Sin embargo, la Policía concluyó que se trató de un intento de hurto de su vehículo, descartando un ataque directo contra su vida.

Como respuesta, la empresa aseguró que reforzó su esquema de seguridad desde septiembre de 2024 y solicitó medidas adicionales a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fueron negadas al no evidenciarse un riesgo extraordinario.

Incluso tras su salida de la compañía, en abril de 2025, Hocol afirmó que mantuvo durante tres meses el esquema de protección y volvió a informar los hechos ante la Fiscalía y la UNP en julio de ese año.

La empresa también aclaró un episodio posterior en el que a Rojas no se le permitió ingresar con armas a las oficinas, explicando que se trató de la aplicación de protocolos internos de seguridad, al ya no tener vínculo laboral.

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Frente a la controversia, Hocol anunció acciones legales por lo que considera “señalamientos infundados” que afectan su reputación.

¿Rojas como testigo clave?

El caso se produce en medio del proceso judicial contra Ricardo Roa, imputado por presunto tráfico de influencias. La investigación gira en torno a la compra de un apartamento en Bogotá, el llamado “penthouse 901”, y a posibles presiones para favorecer contratos dentro de Hocol.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría utilizado su cargo para influir en decisiones empresariales y beneficiar a terceros, incluyendo la adjudicación de proyectos a una empresa vinculada con un intermediario en la compra del inmueble.

En este contexto, el testimonio de Rojas se ha convertido en pieza central del expediente, debido a que exdirectivo ha entregado documentos, audios y registros de reuniones que, según su versión, evidencian presiones indebidas dentro de la filial de Ecopetrol.

Las amenazas denunciadas, incluida una llamada en la que le advirtieron que abandonara el país, han elevado la tensión del caso y reforzado la necesidad de medidas de protección para garantizar su participación en el proceso.