HOY inicia la ley seca en Colombia por elecciones: Ojo al decreto por cuidades y HORA de inicio

El Ministerio del Interior expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, el cual deja en firme la ley seca en Colombia de cara a las elecciones de Congreso y de coaliciones presidenciales del 8 de marzo.

La normativa asegura que los alcaldes tienen que prohibir y restringir la venta y el consumo de licor, con el fin de mantener el orden público en todo el territorio. Asimismo, el decreto señala que dichas restricciones inician desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo, y va hasta las 12:00 de la tarde (mediodía) del lunes 9 del mismo mes.

De igual forma, la medida de ley seca también estará vigente para las elecciones de primera vuelta presidencial: a partir del sábado 30 de mayo a las 6:00 de la tarde, e irá hasta las 12:00 de la tarde (mediodía) del lunes 1 de junio.

A pesar de la normativa del Gobierno Nacional, los alcaldes tienen autonomía para modificar los horarios de la ley seca. Así quedó en las principales ciudades de Colombia:

Horarios de la ley seca en Bogotá

A pesar de que la Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la posibilidad de decretar un horario más largo para la restricción, finalmente acogieron la medida del Gobierno Petro, por lo que será:

De 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo – hasta las 12:00 de la tarde del lunes 9 del mismo mes.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, manifestó: “la Alcaldía acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”.

Cabe destacar que para la jornada de elecciones en la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear el transcurso de los comicios.

Horarios de la ley seca en Medellín

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, expresó que se acogerán a los tiempos del Gobierno Nacional para la ley seca:

De 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo – hasta las 12:00 de la tarde del lunes 9 del mismo mes.

Horarios de la ley seca en Cali

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Cali confirmó que acogerán la medida de ley seca como lo estipuló el Gobierno:

De 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo – hasta las 12:00 de la tarde del lunes 9 del mismo mes.

El alcalde Alejandro Eder comentó que la capital del Valle del Cauca tendrá más de 5.000 mesas de votación, por lo que trabajan, en articulación con las autoridades electorales, para que la jornada se lleve con normalidad.

Horarios de la ley seca en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla confirmó en redes sociales que la ley seca en la ciudad irá desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo – hasta las 12:00 de la tarde del lunes 9 del mismo mes.

Horario de la ley seca en Cúcuta

La Alcaldía de la capital nortesantandereana decidió que la medida será desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo, hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.

Además, la frontera con Venezuela se cerrará desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y se reabrirá el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana.

Horario de la ley seca en Bucaramanga

A través de su portal web, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos previo, durante y posterior a la jornada de elecciones.

La ley seca entrará en vigor el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde e irá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana.

Horario de la ley seca en Santa Marta

Por medio del Decreto 103 del 5 de marzo de 2026, la Alcaldía decretó la ley seca para la zona urbana y rural de Santa Marta. Esta iniciará el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde e irá a hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana.

Horario de la ley seca en Cartagena

La Alcaldía de la capital de Bolívar adoptará la medida desde las 6:00 de la tarde del 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.

