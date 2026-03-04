Estos son los beneficios y descuentos que da votar en las elecciones del 08 de marzo

Este 08 de marzo se realiza la primera jornada de elecciones en el país, en estas votaciones se elegirá Congreso, Cámara de Representantes y también está la opción de votar en las diferentes consultas.

Lea también: Guía para las elecciones 2026: Registraduría y TikTok se unen para informar a los colombianos

Una vez usted ejerza el derecho al voto se le entregará el certificado electoral, con este documento podrá recibir beneficios y descuentos que otorga la Registraduría en diferentes entidades, aquí le contamos cuáles son:

Beneficios y descuentos:

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

o privadas de educación superior. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante. Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez. Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.

Le puede interesar: Ley seca en Bogotá, Medellín y Cundinamarca: ¿A qué hora empieza? Ya salió el decreto 0188

Tenga en cuenta:

La Registraduría indica que los trabajadores que acrediten haber votado tienen derecho a una media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para sufragar.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: