Ley seca, movilidad y garantías electorales: Medidas para las elecciones legislativas en Bogotá

Se llevó a cabo la 5ta Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del 2026.

Con motivo de las elecciones legislativas del 8 de marzo, Bogotá implementará diversas medidas para garantizar la transparencia y el orden público durante la jornada electoral. La ley seca comenzará el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. y finalizará el lunes 9 de marzo a las 12:00 p.m., limitando la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales. Además, no habrá ciclovía en la ciudad este domingo, una decisión que responde a la necesidad de facilitar el acceso a los puestos de votación.

En cuanto a la seguridad, la Defensoría del Pueblo participará activamente en la jornada electoral. “Se asignarán 370 funcionarios para realizar el acompañamiento en mesas de justicia, particularmente en localidades como Engativá, Ciudad Bolívar, y en Corferias, con el objetivo de garantizar los derechos de los votantes y las candidaturas” mencionó la defensora de Bogotá, Lina García. Además, la entidad también estará monitoreando posibles situaciones de vulneración de derechos humanos y amenazas contra los candidatos.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación estará acompañando el proceso electoral con sus Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo de prevenir y actuar ante posibles irregularidades o delitos electorales.

Por otro lado, el Tribunal de Garantías Electorales anunció la habilitación de sesiones presenciales de capacitación para los testigos electorales, que se realizarán desde hoy, 4 de marzo, hasta el sábado en la mañana. Las capacitaciones, abiertas a los partidos políticos interesados, se llevarán a cabo en la carrera 24 #43-85 ,y tendrán como objetivo asegurar que los testigos estén preparados para supervisar el proceso electoral y denunciar cualquier irregularidad.

