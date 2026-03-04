¿Puede votar con la cédula digital del celular en elecciones del 8 de marzo? Registraduría responde. Getty Images/Registraduría

Con la inminente llegada de las elecciones que marcarán el panorama político del país en 2026, la primera de ellas el domingo 8 de marzo, son muchas las dudas que aún subsisten entre los electores, pese a los esfuerzos pedagógicos de diferentes actores.

En ese sentido, muchas personas se preguntan aún cuáles son los documentos permitidos para validar la identidad al momento de presentarse en el puesto de votación.

¿Qué documentos se pueden presentar para votar?

La Registraduría se ha referido reiteradamente a esta interrogante, aclarando que la cédula de ciudadanía es el documento fundamental para verificar la identidad de las personas el día de las elecciones.

Según explica la entidad, los sufragantes deben presentar obligatoriamente la cédula, tanto en Colombia como en el exterior, y no se permite votar con contraseña, pasaporte, ni con cualquier otro documento diferente a esta.

Así las cosas, los únicos documentos válidos para votar son:

Cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.

Cédula de ciudadanía digital en sus dos versiones: física (policarbonato) y digital (en el dispositivo móvil).

¿Sirve la cédula digital para votar el 8 de marzo?

La Registraduría aclaró que la cédula digital sí puede emplearse para votar al funcionar como documento de identidad válido. Sin embargo, se deben cumplir ciertas condiciones para que se pueda emplear con este fin.

El principal requisito para utilizar la cédula digital para votar consiste en que debe presentarse exclusivamente desde la aplicación de la registraduría destinada para este fin.

Otros formatos para presentar la cédula digital, como capturas de pantalla, imágenes, archivos escaneados o similares, no son válidos y no serán aceptados en el puesto de votación.

¿Cómo funciona la aplicación de la cédula digital?

La aplicación Cédula Digital Colombia, que funciona para iOS y Android, presenta una capa adicional de validación, dado que el usuario debe acceder mediante reconocimiento facial (si está activa esta función en su celular) o a través del uso de un código PIN.

La entidad destaca que el uso de la aplicación garantiza que la persona sea en efecto titular del documento, asegurando su información personal, facilitando su identificación plena y evitando usos no autorizados.