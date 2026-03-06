Ley seca generaría millonarias pérdidas y afectaría a miles de trabajadores en Neiva

Neiva

Las restricciones como la ley seca generan un fuerte impacto en la economía local, especialmente en ciudades como Neiva, donde gran parte del movimiento comercial se concentra durante los fines de semana. Según representantes del sector, medidas de este tipo recuerdan lo ocurrido durante la pandemia, cuando la reducción del consumo y de la demanda provocó una de las crisis económicas más profundas registradas en el país.

Los empresarios explican que la venta de licor no solo representa ingresos directos para bares y discotecas, sino que también impulsa toda una cadena económica. Actividades como el entretenimiento nocturno, el transporte en taxi, la venta de combustible y la comida de 24 horas dependen en gran medida del movimiento que se genera en la vida nocturna de la ciudad.

Fabio Guzman, de ASOBARES, expreso que “en el caso de Neiva, se estima que cada fin de semana con ley seca podría representar pérdidas cercanas a los 3.200 millones de pesos. Además, cerca de 16.000 personas dependen laboralmente de las actividades relacionadas con la economía nocturna, entre meseros, personal de eventos, servicios de catering y trabajadores de establecimientos de entretenimiento.

Las cifras también reflejan un impacto en las rentas departamentales. De acuerdo con estimaciones del sector, durante un fin de semana con ley seca dejarían de venderse alrededor de 5.000 cajas de cerveza en la ciudad y cerca de 10.000 en el departamento, lo que significaría una reducción aproximada de 380 millones de pesos en impuestos al licor.

Ante esta situación, gremios del sector han presentado una propuesta para modificar la normativa vigente. La iniciativa plantea que la ley seca se aplique únicamente el día de las elecciones, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con el fin de reducir el impacto económico sin afectar el desarrollo de la jornada democrática.