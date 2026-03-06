Bolívar: más de 1,7 millones de ciudadanos podrán votar

Autoridades confirmaron que el departamento cuenta con la logística, seguridad y acompañamiento institucional necesarios para garantizar una jornada electoral tranquila y transparente

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales, liderada por el secretario Javier Doria, realizó el cuarto Comité de Seguimiento Electoral Departamental con el propósito de revisar los avances en materia de seguridad, logística y garantías para las elecciones parlamentarias de Senado y Cámara de Representantes que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

En la reunión participaron delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el gobernador ad hoc para asuntos electorales y representantes de distintas entidades del orden departamental y nacional. Durante el encuentro se confirmó que Bolívar cuenta con las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la jornada democrática.

Para estos comicios estarán habilitados 639 puestos de votación y 5.549 mesas en todo el departamento, lo que permitirá que 1.794.168 ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Asimismo, las autoridades informaron que no habrá traslados ni modificaciones de puestos de votación, por lo que los electores deberán acudir a los lugares previamente asignados por la Registraduría.

“Gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ejército y la Armada, hoy podemos garantizar el acompañamiento institucional para que los bolivarenses habilitados para votar puedan ejercer su derecho con plenas garantías”, afirmó el secretario del Interior, Javier Doria.

En materia de seguridad electoral, las autoridades también reportaron avances en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el año pasado en el corregimiento de Rocha, donde fue incinerado material electoral durante una jornada de votaciones. Como resultado, se han expedido 11 órdenes de captura contra presuntos responsables, las cuales se encuentran en proceso de materialización por parte de las autoridades.

La jornada electoral será monitoreada de manera permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se hará seguimiento en tiempo real al desarrollo de las votaciones y se coordinará la atención de cualquier eventualidad.

De igual forma, se recordó que el Ministerio del Interior tiene habilitada la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), canal dispuesto para recibir denuncias sobre posibles irregularidades durante el proceso electoral. Los ciudadanos pueden reportar cualquier situación a través de la página web uriel.mininterior.gov.co, la aplicación móvil URIEL o marcando #623 desde un celular.

Finalmente, la Gobernación de Bolívar reiteró el llamado a los ciudadanos a participar activamente en esta jornada democrática, ejerciendo su derecho al voto de manera libre, responsable y en un ambiente de tranquilidad.