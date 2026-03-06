Elecciones Colombia 2026: ¿Cómo votar sin que anulen su voto? Así serán los tarjetones

Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una de las jornadas electorales más importantes del calendario democrático.

Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República de Colombia, que estará conformado por el Senado de la República de Colombia y la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030.

Lea también: ¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá por elecciones? Alcaldía confirma el horario

Esta votación marca además el inicio del ciclo electoral que culminará en mayo o junio con la elección del próximo presidente del país.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 41 millones de colombianos están habilitados para votar dentro y fuera del territorio nacional.

Cómo votar en las elecciones al Congreso sin que anulen su voto

Al llegar al puesto de votación, los jurados le entregarán dos tarjetones principales: uno para el Senado y otro para la Cámara de Representantes.

Cada tarjeta contiene diferentes listas de partidos o movimientos políticos. Para que el voto sea válido, el elector debe marcar una sola opción con una “X” dentro del recuadro correspondiente.

En el caso del Senado, los votantes encontrarán 16 listas de partidos o movimientos políticos, además de la casilla de voto en blanco. Es importante revisar con atención el tipo de lista por la que desea votar.

Otras noticias: Estos son los beneficios y descuentos que da votar en las elecciones del 08 de marzo

Diferencia entre listas cerradas y listas abiertas

En las elecciones legislativas existen dos tipos de listas:

Listas cerradas:

Cuando un partido presenta lista cerrada, el ciudadano vota por todo el partido, no por un candidato específico.

Listas abiertas:

En este caso, las personas pueden marcar el partido y además elegir a un candidato específico dentro de esa lista. Para hacerlo, debe escribir o marcar el número del aspirante.

Es importante tener en cuenta que en los tarjetones no aparecerán las fotos de los candidatos, por lo que se recomienda memorizar el número del aspirante que desea apoyar.

Consultas presidenciales: cómo funcionan

Durante esta misma jornada electoral también se realizarán tres consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales. Estas son:

Frente por la Vida

Consulta de las Soluciones

Gran Consulta

Los jurados informarán a los ciudadanos que hay un tarjetón adicional para estas consultas. Cada votante decide si desea recibirlo o no.

Si decide participar, recibirá un solo tarjetón con los candidatos de las tres consultas. En este caso, solo podrá votar por un candidato de todos los que verá en el tarjetón.

Circunscripción indígena para el Senado

Existe además un tarjetón especial correspondiente a la circunscripción indígena para el Senado.

Si el candidato o movimiento político de su preferencia participa en esta circunscripción, deberá solicitar ese tarjetón directamente al jurado de votación, ya que no se entrega automáticamente.

Qué puede anular su voto

Para que su voto sea válido es importante evitar errores al momento de marcar el tarjetón. El voto puede ser anulado en casos como:

Marcar más de una casilla de partido o movimiento político.

Hacer la marca fuera del recuadro, de manera que no se identifique claramente la intención del voto.

Marcar más de una casilla de voto en blanco.

Marcar voto en blanco y al mismo tiempo un partido o candidato.

Recomendaciones para el día de elecciones

Además, tenga en cuenta estas recomendaciones: