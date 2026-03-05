Polémica: decreto del Gobierno prohíbe a órganos de control uso de celulares el día de elecciones

A menos de tres días de las elecciones legislativas, los organismos de control siguen esperando que el Gobierno Nacional corrija un artículo del Decreto 0188 de 2026 que los dejaría sin dientes para vigilar la jornada electoral del próximo domingo.

Se trata del artículo 14 de la citada norma, el cual establece que la Procuraduría, la Defensoría, las personerías y la Fiscalía no podrán usar teléfonos celulares y otros dispositivos de grabación, en medio de la vigilancia del proceso, un tema que afectaría los reportes de presuntos delitos electorales y otras anomalías.

“No podrán usarse dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre los funcionarios Ministerio Público, esto es de la Procuraduría General la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, al igual que otros órganos de control o de la Fiscalía General de la Nación, que sean asignados a la vigilancia electoral el día de la votación y/o que deban cumplir con actos propios del marco de su competencia la con propios su competencia”, establece el decreto.

La inquietud ya fue manifestada desde hace varios días al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habría señalado que se modificaría el tema. Sin embargo, ese cambio no se ha producido y hay alerta máxima por los efectos de la medida.

Tradicionalmente, la restricción del uso de celulares aplica únicamente para los ciudadanos que acuden a votar, con el fin de evitar que tomen fotos del tarjetón. Esto busca impedir que quienes compran votos exijan esas imágenes como prueba.