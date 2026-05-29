El drama de Tiro, en Líbano: de estar llena de vida a ser una ciudad fantasma tras el asedio israelí

La periodista Marta Maroto, corresponsal de Caracol Radio en el Líbano, hizo un balance sobre el incremento de la cifra de muertos luego de que este 29 de mayo el Estado judío atacara nuevamente varias localidades del sur del país mediterráneo a pesar del cese al fuego entre ambos países.

Con este nuevo ataque, la cifra de muertos luego de casi tres meses de ataques israelíes contra Líbano aumentó a 3.324.

En cuanto a Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano y que contaba con alrededor de 800.000 habitantes antes de la guerra, Maroto contó que ha quedado prácticamente vacía: “No hemos visto a casi nadie, algunas personas están recogiendo provisiones o van a revisar los desperfectos porque desde el 27 de mayo por la noche las principales ciudades del sur del Líbano estaban siendo amenazadas por órdenes masivas de evacuación”.

Dichas órdenes del Ejército israelí, agregó, “van acompañadas de intensos bombardeos”.

“Llevamos casi una hora caminando por la ciudad de Tiro, que la semana pasada estaba llena de vida. Hay muchas personas desplazadas de las zonas fronterizas ocupadas por Israel y ahora mismo luce como una ciudad fantasma, completamente desolada, cuyas calles y edificios están completamente destruidos”, contó.

Maroto contó que en las calles se pueden ver artefactos como colchones, partes de cocinas, televisores y vehículos calcinados por las bombas, por lo que “la gente se ha tenido que marchar para evitar la muerte”.

La periodista también aclaró que, si bien se encuentra en una zona de combate que hace parte del cese al fuego que está vigente desde el pasado 17 de abril, este “no ha sido respetado ni un solo día por ninguna de las partes”.

“Hezbolá también está lanzando operaciones, sobre todo contra los pueblos ocupados. Además, está intentando resistir la invasión de Israel por el sur, que está tomando cada vez más territorio. Hablamos de que, en más de un mes de alto al fuego, van casi mil personas muertas, familias completas”, relató.

Escuche el relato de Marta Maroto en 6AM W:

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¿Qué está pasando en Líbano?

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés anunció este 29 de mayo que “el número acumulado de víctimas de los ataques en curso entre el 2 de marzo y el 28 de mayo ha llegado a 3.324 muertos y 10.027 heridos”.

Este balance llega en la misma jornada en la que delegaciones militares de Israel y del Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono, en Washington, para negociar una salida al conflicto con mediación de Estados Unidos.

Israel mató a decenas de personas en el sur del Líbano el pasado 28 de mayo, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa.

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