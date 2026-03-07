Ley seca en Barranquilla por elecciones: conozca la hora y las medidas

Elecciones 2026: Ya iniciaron las votaciones en el exterior para Congreso y consultas presidenciales

A pocas horas para que inicie la jornada electoral del 8 de marzo en torno a las elecciones de Congreso de la República, la Alcaldía de Barranquilla emitió el Decreto No. 0123 de 2026 (6 de marzo de 2026), por medio del cual se prohíbe y restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes (ley seca) en el Distrito de Barranquilla.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Medidas

“Para las elecciones de Congreso de la República y consultas internas e interpartidistas, la medida rige a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo”, dijo la Alcaldía por medio de un comunicado.

Más de 1.600 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados en Barranquilla y su área metropolitana para garantizar la seguridad durante la jornada de elecciones legislativas de este domingo. Las autoridades también anunciaron sobrevuelos de vigilancia y medidas adicionales para prevenir delitos electorales.

Mientras que el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló en diálogo con Caracol Radio que la Gobernación también activó un plan de seguridad en todo el departamento que incluye sobrevuelos de la Fuerza Aérea y del helicóptero Halcón de la Policía.

Además, indicó que el equipo de convivencia del departamento estará desplegado para apoyar la vigilancia del proceso electoral.