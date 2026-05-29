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29 may 2026 Actualizado 16:57

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“No habrá fraude”: Claudia López sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo

La candidata Claudia López aseguró en 6AM W que tanto la Registraduría y los jurados de votación “harán su tarea de manera decente”.

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Claudia López, candidata presidencial, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al desarrollo de las elecciones de ese domingo, 31 de mayo.

Noticia en desarrollo.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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