“No habrá fraude”: Claudia López sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo
La candidata Claudia López aseguró en 6AM W que tanto la Registraduría y los jurados de votación “harán su tarea de manera decente”.
“No habrá fraude”: Claudia López sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Claudia López, candidata presidencial, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al desarrollo de las elecciones de ese domingo, 31 de mayo.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...