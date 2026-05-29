Capturados cinco presuntos integrantes de las disidencias ‘Mordisco’ en el Tolima

En desarrollo de operaciones militares en el departamento del Tolima, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la comisión Gerónimo Galeano, perteneciente a la estructura criminal Ismael Ruiz, de las disidencias de ‘Mordisco’.

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Entre los detenidos se encuentra alias Miguel Ángel o Camilo, señalado como el principal cabecilla y articulador financiero del Bloque Central en los municipios de Ataco y Planadas (Tolima).

De acuerdo con las autoridades, este hombre tendría una trayectoria criminal superior a los 12 años y sería el presunto responsable de coordinar actividades de extorsión, promover asonadas y ejercer presión sobre la población civil en contra de la Fuerza Pública.

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Durante el operativo, las tropas incautaron cinco fusiles, material de intendencia y otros elementos de guerra que actualmente son objeto de verificación por parte de las autoridades.