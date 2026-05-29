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29 may 2026 Actualizado 17:00

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Orden Público

Capturados cinco presuntos integrantes de las disidencias ‘Mordisco’ en el Tolima

Entre los capturados estaría alias ‘Miguel Ángel’, principal cabecilla responsable de extorsión y ejercer presión a la población civil.

Esposas, imagen de referencia - Getty Images

Esposas, imagen de referencia - Getty Images / Naypong

Esposas, imagen de referencia - Getty Images

Sara Carolina Rojas Bueno

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En desarrollo de operaciones militares en el departamento del Tolima, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la comisión Gerónimo Galeano, perteneciente a la estructura criminal Ismael Ruiz, de las disidencias de ‘Mordisco’.

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Entre los detenidos se encuentra alias Miguel Ángel o Camilo, señalado como el principal cabecilla y articulador financiero del Bloque Central en los municipios de Ataco y Planadas (Tolima).

De acuerdo con las autoridades, este hombre tendría una trayectoria criminal superior a los 12 años y sería el presunto responsable de coordinar actividades de extorsión, promover asonadas y ejercer presión sobre la población civil en contra de la Fuerza Pública.

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Durante el operativo, las tropas incautaron cinco fusiles, material de intendencia y otros elementos de guerra que actualmente son objeto de verificación por parte de las autoridades.

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