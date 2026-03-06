¿Cuándo inicia la ley seca en Bogotá por elecciones?: conozca horarios y otras medidas del Distrito

Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, por lo que el Gobierno nacional ha tomado decisiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, el Ministerio del Interior expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 en el que se establece que habrá ley seca.

Aunque la Alcaldía de Bogotá había planteado la posibilidad de decretar ley seca por un tiempo más largo, finalmente el Distrito acogió el mismo horario que el resto de las ciudades.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, confirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

¿En qué horario habrá ley seca en Bogotá?

En Bogotá, al igual que en otras ciudades del país, habrá ley seca entre las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo. De acuerdo con el secretario de Gobierno, “Bogotá está lista para la jornada electoral”.

¿Qué otras medidas habrá en Bogotá?

Con el fin de garantizar la seguridad de los bogotanos y poder monitorear lo que sucederá en la capital del país durante el fin de semana en tiempo real, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, liderará el dispositivo para monitorear 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

¿Habrá cierres y desvíos en Bogotá por la ley seca?

Durante este fin de semana habrá cierres y desvíos en Bogotá por la ley seca. Los puntos claves serán Corferias, lugar donde miles de personas votan en elecciones, y la Plaza de Bolívar. Los cierres se realizarán así:

Corferias: Los cierres de vías programados en inmediaciones de Corferias, serán entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26. Se garantizará el acceso a los equipamientos de salud y vehículos de emergencia, incluidos dentro del cuadrante descrito.

Para acceder al sector, los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Plaza de Bolívar: Fue autorizado el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la carrera 8 entre calle 12B y calle 10 y de igual manera la calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.

Otros cierres en Bogotá por elecciones: