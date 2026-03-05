¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá por elecciones? Alcaldía confirma el horario

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la capital del país tendrá el mismo horario que el resto de ciudades para la ley seca que habrá durante el próximo domingo, 8 de marzo, con ocasión de las elecciones legislativas.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, dijo el secretario.

¿Desde qué hora comienza la ley seca en Bogotá?

Teniendo en cuenta que el Distrito decidió adoptar la misma medida que el resto del país, en toda Bogotá aplicará la ley seca entre las 6:00p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00p.m. del lunes 9 de marzo. "Bogotá está lista para la jornada electoral", agregó el secretario.

Asimismo, el funcionario indicó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lidera el dispositivo para monitorear 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

¿Qué cierres y desvíos habrá en Bogotá por las elecciones?

Además de la ley seca, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales que se contemplan en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.

Corferias: Los cierres de vías programados en inmediaciones de Corferias, serán entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26. Se garantizará el acceso a los equipamientos de salud y vehículos de emergencia, incluidos dentro del cuadrante descrito.

Para acceder al sector, los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Plaza de Bolívar: Fue autorizado el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la carrera 8 entre calle 12B y calle 10 y de igual manera la calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.

Otros cierres: