¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá por elecciones? Alcaldía confirma el horario
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, confirmó que la ciudad acogerá los mismos tiempos dispuestos por el Gobierno nacional.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la capital del país tendrá el mismo horario que el resto de ciudades para la ley seca que habrá durante el próximo domingo, 8 de marzo, con ocasión de las elecciones legislativas.
“La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, dijo el secretario.
¿Desde qué hora comienza la ley seca en Bogotá?
Teniendo en cuenta que el Distrito decidió adoptar la misma medida que el resto del país, en toda Bogotá aplicará la ley seca entre las 6:00p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00p.m. del lunes 9 de marzo. "Bogotá está lista para la jornada electoral", agregó el secretario.
Asimismo, el funcionario indicó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lidera el dispositivo para monitorear 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.
¿Qué cierres y desvíos habrá en Bogotá por las elecciones?
Además de la ley seca, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales que se contemplan en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.
Corferias: Los cierres de vías programados en inmediaciones de Corferias, serán entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26. Se garantizará el acceso a los equipamientos de salud y vehículos de emergencia, incluidos dentro del cuadrante descrito.
Para acceder al sector, los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.
Plaza de Bolívar: Fue autorizado el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la carrera 8 entre calle 12B y calle 10 y de igual manera la calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.
Otros cierres:
- Usaquén, Canaima, calle 195 entre carreras 18 y 19, 7/03/2026, 08:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Chapinero, Chico norte, Tranversal 17 entre calles 100 y 98 sentido oriente , 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Chapinero, Chico reservado, carrera 10 como es desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Usme, Usminia, carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Usme, Danubio Azul, calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Usme, Villa Hermosa, carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Bosa, La estación, carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63, 7/03/2026, 06:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Fontibón, Registraduría Auxiliar, carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 07:00 p. m.
- Fontibón, San Pedro, calle 17A desde la carrera 100 hasta la carrera 98, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Fontibón, Santa Teresa, calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Fontibón, Cacique Hyntiba, carrera 99 entre calle 17A hasta la calle 20, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Suba, Parque Fundacional de Suba, carrera 90 desde calle 146b a calle 147 carrera 91 desde calle 146b a calle 147 calle 147 desde carrera 90 a carrera 92 calle 146 c – BIS desde carrera 90 a carrera 92, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Suba, La Toscana Lisboa sede B, carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Teusaquillo, Imprenta Nacional, calle 24 Bis carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada Casa de La Moneda, 7/03/2026, 8:00 a. m., 8/03/2026, 23:59.
- Mártires, Veraguas, calle 5A entre carreras 26A y 27, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026 08:00 p. m.
- Mártires, Salón comunal Santa Isabel, carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Mártires, El Castillo de Las Artes, cierre de la calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Puente Aranda, La asunción, carrera 32 #1d-21, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 19:00
- Ciudad Bolívar, Estrella del sur, calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, San Francisco, carrera 21 desde la calle 66 sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, Paraíso, carrera 27 b con calle 71c bis a sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, Estrella del sur, calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a, 7/03/2026, 10:00 p. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....