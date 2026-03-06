¿Cómo saber si es beneficiario de $500.000 de ola invernal e inundaciones en Colombia? UNGRD explica

Imágenes de referencia de inundaciones y dinero Colombia, logo de la UNGRD. Fotos: Getty Images / X @UNGRD

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) continúa con el pago de $500.000 para las personas que se vieron damnificadas por las inundaciones que dejó la ola invernal (Fenómeno de la Niña) en el periodo de 2021-2023.

Este programa, denominado ‘Jefas y Jefes Cabeza de Hogar’, destinará en este nuevo ciclo de pagos $3.184 millones que irán a 6.368 personas registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) y que no habían recibido el auxilio anteriormente por problemas con sus datos personales suministrados.

Cabe resaltar que los beneficiarios de este programa de la UNGRD recibirán el pago por una única vez y el cuál puede reclamarse durante los 60 días calendario posteriores a la activación del pago.

Así será el pago de la UNGRD por regiones

Córdoba : 1.623

: 1.623 Nariño: 846

Sucre: 648

Chocó: 588

Putumayo: 448

Cesar: 296

Bolívar: 246

Santander: 234

Cauca: 207

Valle del Cauca: 181

Cundinamarca: 180

La Guajira: 177

Antioquia: 135

Magdalena: 116

Atlántico: 107

Bogotá: 22

Guaviare: 4

Caldas: 3

Caquetá: 2

Casanare: 1

Vichada: 1

Meta: 1

Así puede consultar si es beneficiario de los $500.000 que entrega la UNGRD

Ingrese a la página de la UNGRD (https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/) y haga clic en la opción ‘Ayuda económica jefes de hogar’. La opción marcada en la siguiente imagen:

Seleccione la opción ‘Registro RUD’

Se le desplegará un formulario que deberá rellenar con su número de documento, su nombre completo, el departamento y el municipio en el que se vio afectado por la ola invernal.

con su número de documento, su nombre completo, el departamento y el municipio en el que se vio afectado por la ola invernal. Finalmente, haga CLIC en ‘Consultar’.

¿Cómo reclamar el auxilio de $500.000 por la ola invernal?

Como lo destaca la entidad en su portal web, el retiro del dinero puede hacerse a través de corresponsales bancarios como Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval o en oficinas del Banco Agrario.

Tenga en cuenta que el procedimiento para reclamar la ayuda económica es gratuito y no requiere de intermediarios.

