Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 17:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Inundaciones dejaron a 4.000 familias sin vivienda en Córdoba

Según la UNGRD, otras 23.000 viviendas resultaron averiadas con la emergencia que inició el pasado 31 de enero tras el paso de un frente frío que generó lluvias atípicas en el departamento.

Inundaciones en Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Inundaciones en Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, confirmó que cerca de 4.000 familias se quedaron sin vivienda por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, donde 25 de 30 municipios se vieron fuertemente afectados.

Es muy preocupante ver la cantidad de viviendas perdidas, aquí tenemos 4.000 viviendas destruidas y reconstruir esto va a costar muchísimo dinero en Córdoba. Por eso, es fundamental hacer un llamado a los distintos sectores políticos para que pongan un poco en este momento de emergencia y apoyen la emergencia económica social y ambiental”, dijo el funcionario en medio de una jornada de limpieza adelantada en sectores inundados como El Dorado y Vallejo, en el occidente de Montería.

Más información

De acuerdo con el director de la UNGRD, otras 23.000 viviendas se encontrarían averiadas con el paso de esta emergencia que deja a más de 80.000 familias damnificadas en el departamento.

Frente al panorama, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta ha asegurado que se ha estimado una cifra que excedería los 3 billones de pesos para reconstruir las zonas afectadas en esta sección del país.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir