Inundaciones dejaron a 4.000 familias sin vivienda en Córdoba

Montería

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, confirmó que cerca de 4.000 familias se quedaron sin vivienda por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, donde 25 de 30 municipios se vieron fuertemente afectados.

“Es muy preocupante ver la cantidad de viviendas perdidas, aquí tenemos 4.000 viviendas destruidas y reconstruir esto va a costar muchísimo dinero en Córdoba. Por eso, es fundamental hacer un llamado a los distintos sectores políticos para que pongan un poco en este momento de emergencia y apoyen la emergencia económica social y ambiental”, dijo el funcionario en medio de una jornada de limpieza adelantada en sectores inundados como El Dorado y Vallejo, en el occidente de Montería.

De acuerdo con el director de la UNGRD, otras 23.000 viviendas se encontrarían averiadas con el paso de esta emergencia que deja a más de 80.000 familias damnificadas en el departamento.

Frente al panorama, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta ha asegurado que se ha estimado una cifra que excedería los 3 billones de pesos para reconstruir las zonas afectadas en esta sección del país.