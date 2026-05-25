Drake iguala a Taylor Swift como el artista con más álbumes en la posición número uno en los EE. UU.

Este lunes Drake hizo historia en las listas de éxitos al lograr que su nueva trilogía de álbumes, ‘Iceman’, ‘Habibti’ y ‘Maid of Honour’, ocupara los tres primeros puestos de la lista de álbumes del Billboard 200 en los Estados Unidos.

Así, el rapero canadiense se convirtió en el primer artista en ocupar simultáneamente las posiciones uno, dos y tres.

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‘Iceman’ se ubicó en la posición número uno, ‘Habibti’ en el segundo lugar y ‘Maid of Honour’ en el tercer puesto.

‘Iceman’ también convirtió en el decimoquinto álbum número uno de Drake en la lista Billboard 200, igualando a Taylor Swift como el artista solista con más álbumes en esa posición.

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Entre todos los artistas, los Beatles siguen liderando con 19 álbumes número uno.

Con sus tres álbumes entrando en las listas de éxitos, Drake también superó a Future como el rapero con más álbumes en el Top 10.