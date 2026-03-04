Hable con elPrograma

04 mar 2026

Más de 200 familias damnificadas en Bolívar podrán reclamar $500 mil: UNGRD

Los recursos serán entregados a través de corresponsales bancarios autorizados como también oficinas del Banco Agrario y podrán reclamarse en un plazo máximo de 60 días calendario

Más de 200 familias damnificadas en Bolívar podrán reclamar $500 mil: UNGRD activa nuevo ciclo de pagos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)puso en marcha un nuevociclo de pagos del programaJefas y JefesCabeza de Hogar, una estrategia de apoyo económico dirigida a las familias damnificadas por elfenómeno La Niña 2021–2023.

En esta fase se entregarán $3.184 millones, destinados a beneficiar a

6.368 personas que, pese a estar registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), no habían podido ser programadas anteriormente debido a inconsistencias en sus datos.

Cada beneficiario recibirá $500.000 por única vez, recursos que podrán reclamarse dentro de los 60 días calendario siguientes a la activación del pago.

En este ciclo, los departamentos programados son:

Córdoba: 1.623, Nariño: 846, Sucre: 648, Chocó: 588, Putumayo: 448,

Cesar: 296, Bolívar: 246, Santander: 234, Cauca: 207, Valle del Cauca:

181, Cundinamarca: 180, La Guajira:177, Antioquia: 135, Magdalena:

116, Atlántico: 107, Bogotá: 22, Guaviare: 4, Caldas: 3, Caquetá: 2,

Casanare: 1, Vichada: 1 y Meta: 1

Los recursospodrán reclamarse a través de los siguientes corresponsales bancarios autorizados: Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y oficinas del Banco Agrario.

El programa alcanzaun 80% de ejecución, consolidando presencia en 28 departamentos, 539 municipios y más de 390.000 personasbeneficiadas a lo largo de 19 ciclos anteriores.

La UNGRD invita a las personas beneficiadas a reclamar su ayuda económica en los tiempos establecidos.

