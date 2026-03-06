Los conjueces que resolverán empate en la Corte Suprema sobre congresistas salpicados en caso UNGRD

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los conjueces que resolverán empate en la Corte Suprema sobre congresistas salpicados en caso UNGRG

Este jueves, 4 de marzo, se conoció que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a juicio o de imponer una medida de aseguramiento contra los cinco congresistas y un excongresista que habrían participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se irá a conjueces tras haber quedado en empate en la sala de instrucción.

¿Cuándo se sabrá la decisión?

Ahora, esto significa que no habrá decisión de fondo en el caso antes de las elecciones legislativas que se darán el próximo domingo 8 de marzo.

Lea más: Empate en Corte Suprema de Justicia frena decisión sobre congresistas investigados por caso UNGRD

Por lo anterior, los conjueces conocerán la ponencia y nuevamente la sala de instrucción del alto tribunal se reunirá el próximo miércoles, 11 de marzo.

Entonces, ¿quiénes serán los conjueces?

Pues bien, según reveló en primicia Julio Sánchez Cristo, director de 6AMW, de Caracol Radio, se trata de dos los conjueces que resolverán este empate.

El primero es Jesús Alfredo Rey Córdoba , quien tiene un doctorado en derecho y cuenta con tiene experiencia en asuntos diplomáticos en Nueva York y en las Naciones Unidas-

, quien tiene un doctorado en derecho y cuenta con tiene experiencia en asuntos diplomáticos en Nueva York y en las Naciones Unidas- El segundo es Javier Fernando Fonseca, especialista en Derecho Penal y abogado de la Universidad de los Andes.

Ambos llevan siendo conjueces de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema durante vario tiempo y, además, fueron elegidos dentro de una lista de 20 opcionados.

¿Quiénes están implicados?

Entre los congresistas mencionados se encuentra Wadith Manzur, actual representante a la Cámara que busca llegar al Senado.

Vea también: Presidente de la Corte Suprema sobre el caso UNGRD: “van a salir otras acusaciones en instrucción”

En su contra no solo están las declaraciones de López y Pinilla, sino también las de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y ahora es una de las grandes testigos del macrocaso de la UNGRD.

Benavides dijo que Manzur supuestamente pedía varios contratos e incluso lo calificó como el “vocero” de los congresistas que estaban gestionando la entrega de dichos proyectos.

Los otros dirigentes políticos que aparecen mencionados en la investigación son:

Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y Karen Astrid Manrique (Curules de Paz).

Esto reveló Julio Sánchez Cristo:

Escuche la noticia completa a continuación: