¿Cuánto cuesta pagar la caja de compensación como independiente? Así quedó la tarifa para 2026

Pesos colombianos en efectivo junto a logos de cajas de compensación - Imagen de referencia

En Colombia, el país cuenta con multiples empresas sin fines que lucro que buscan ofrecer servicios sociales a la comunidad, con el fin de aumentar el bienestar de sus afiliados y su nivel de vida.

Este tipo de entidades privadas brindan beneficios a los millones de trabajadores al rededor del país mediante un servicio de afiliación, pretendiendo que el empleado mejore su calidad de vida y la de sus familiares.

Le puede interesar: Reunión de Petro con gremio bancario: ¿Qué temas discutieron en Casa de Nariño?

¿Qué servicios brindan en Colombia las cajas de compensación?

Las diferentes cajas de compensación están enfocadas en el bienestar del ciudadano, a través de ayudas en multiples sectores como:

Salud

Recreación

Educación

Cultura

Vivienda

Créditos

¿Quiénes pueden afiliarse a una caja de compensación?

En Colombia, cualquier clase de trabajador puede acceder a este tipo de servicio, ya sea como:

Trabajador dependiente (La afiliación corre por cuenta de la empresa a la cual el trabajador hace parte).

(La afiliación corre por cuenta de la empresa a la cual el trabajador hace parte). Trabajador independiente (Cualquier persona que trabaje sin estar bajo una modalidad de contrato tradicional).

(Cualquier persona que trabaje sin estar bajo una modalidad de contrato tradicional). Pensionados (Si los ingresos que registra la persona son inferiores a 1,5 salarios mínimos del año 2026, se puede realizar la afiliación sin costo).

(Si los ingresos que registra la persona son inferiores a 1,5 salarios mínimos del año 2026, se puede realizar la afiliación sin costo). Beneficiarios (Cónyuges que dependan económicamente del trabajador, padres mayores de 60 años, hijos con discapacidad e hijos menores de 18 años).

Leer más: Así quedarían repartidas las EPS en el país: Nueva EPS y otras intervenidas ganan afiliados

¿Qué precio tiene afiliarse a las cajas de compensación en 2026?

En caso de ser un trabajador independiente, deberá aportar entre el 0,6% y el 2% de su salario mínimo para el 2026, que es de $1.750.905.

Si es del 2%, tendrá que aportar $35.018 y, si es del 0,6%, el aporte será de $10.505.

El costo final de la afiliación dependerá de los ingresos con los que cuente el usuario.

¿Qué beneficios trae aportar un porcentaje u otro?

Dependiendo de la caja de compensación que la persona escoja, puede elegir el porcentaje que quiere aportar de su salario.

En el caso de CAFAM, si la persona aporta el 2%, puede acceder a un total de 10 beneficios, entre los que se encuentran:

Descuentos exclusivos con la Tarjeta Integral .

. Descuentos en almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.

Descuentos en Droguerías Cafam.

Postulación al subsidio de vivienda.

Acceso a servicios con 27 Cajas Aliadas.

Si desea aportar el 0,6% accederá a un total de 7 beneficios, entre los que se encuentran:

Recreación.

Descuentos en almacenes Éxito, Carulla y Surtimax .

. Turismo.

Descuentos exclusivos con la Tarjeta Integral.

Capacitación.

Lea también: Cuota alimentaria 2026, ¿cuánto es el 50% de un salario mínimo? Así quedó la tarifa por hijo

Por su parte, Compensar les brinda a sus afiliados, que aporten el 2%, 6 beneficios como descuento en plan complementario de salud y subsidios de vivienda, entre otros.

Si el ciudadano decide aportar el 0,6%, tendrá acceso a 4 beneficios, tales como: Acceso a programas de cultura, deporte y bienestar y escuelas de capacitación y programas para adultos mayores, etcétera.

Mientras tanto, Colsubsidio ofrece a sus aportantes del 2%, 7 beneficios, tales como: Vivienda y subsidio de vivienda, droguerías y créditos, entre otros.

En cambio, al aportante del 0,6%, se le ofrecen 3 beneficios como: Recreación y deportes, capacitación y turismo.

Le puede interesar: Superfinanciera fija tasa de usura para marzo: estos son los topes máximos que cobrarán los bancos

¿Cuál es el proceso de afiliación a una caja de compensación?

A pesar de que cada entidad cuenta con su propio proceso interno para formalizar la afiliación a los servicios que ofrecen; todos cuentan con un paso a paso similar.

Para realizar la vinculación a la caja de compensación seleccionada, el trabajador deberá:

Crear un usuario o iniciar sesión en la página web de la entidad.

en la página web de la entidad. Identificar todos los documentos solicitados por la caja de compensación.

por la caja de compensación. Adjuntar los documentos previamente requeridos y enviarlos al sitio indicado.

previamente requeridos y enviarlos al sitio indicado. Aguardar la respuesta de la solicitud, en donde se indicará si el ingreso fue aprobado o no.

En caso de presentarse cualquier inquietud, comunicarse directamente con las cajas de compensación mediante sus redes sociales y página web.