¿Cuánto cuesta pagar la caja de compensación como independiente? Así quedó la tarifa para 2026

Entérese aquí el costo y el proceso para acceder a los beneficios de las cajas de compensación en el país, como independiente.

Pesos colombianos en efectivo junto a logos de cajas de compensación - Imagen de referencia

En Colombia, el país cuenta con multiples empresas sin fines que lucro que buscan ofrecer servicios sociales a la comunidad, con el fin de aumentar el bienestar de sus afiliados y su nivel de vida.

Este tipo de entidades privadas brindan beneficios a los millones de trabajadores al rededor del país mediante un servicio de afiliación, pretendiendo que el empleado mejore su calidad de vida y la de sus familiares.

¿Qué servicios brindan en Colombia las cajas de compensación?

Las diferentes cajas de compensación están enfocadas en el bienestar del ciudadano, a través de ayudas en multiples sectores como:

  • Salud
  • Recreación
  • Educación
  • Cultura
  • Vivienda
  • Créditos

¿Quiénes pueden afiliarse a una caja de compensación?

En Colombia, cualquier clase de trabajador puede acceder a este tipo de servicio, ya sea como:

  • Trabajador dependiente (La afiliación corre por cuenta de la empresa a la cual el trabajador hace parte).
  • Trabajador independiente (Cualquier persona que trabaje sin estar bajo una modalidad de contrato tradicional).
  • Pensionados (Si los ingresos que registra la persona son inferiores a 1,5 salarios mínimos del año 2026, se puede realizar la afiliación sin costo).
  • Beneficiarios (Cónyuges que dependan económicamente del trabajador, padres mayores de 60 años, hijos con discapacidad e hijos menores de 18 años).

¿Qué precio tiene afiliarse a las cajas de compensación en 2026?

En caso de ser un trabajador independiente, deberá aportar entre el 0,6% y el 2% de su salario mínimo para el 2026, que es de $1.750.905.

Si es del 2%, tendrá que aportar $35.018 y, si es del 0,6%, el aporte será de $10.505.

El costo final de la afiliación dependerá de los ingresos con los que cuente el usuario.

¿Qué beneficios trae aportar un porcentaje u otro?

Dependiendo de la caja de compensación que la persona escoja, puede elegir el porcentaje que quiere aportar de su salario.

En el caso de CAFAM, si la persona aporta el 2%, puede acceder a un total de 10 beneficios, entre los que se encuentran:

  • Descuentos exclusivos con la Tarjeta Integral.
  • Descuentos en almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.
  • Descuentos en Droguerías Cafam.
  • Postulación al subsidio de vivienda.
  • Acceso a servicios con 27 Cajas Aliadas.

Si desea aportar el 0,6% accederá a un total de 7 beneficios, entre los que se encuentran:

  • Recreación.
  • Descuentos en almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.
  • Turismo.
  • Descuentos exclusivos con la Tarjeta Integral.
  • Capacitación.

Por su parte, Compensar les brinda a sus afiliados, que aporten el 2%, 6 beneficios como descuento en plan complementario de salud y subsidios de vivienda, entre otros.

Si el ciudadano decide aportar el 0,6%, tendrá acceso a 4 beneficios, tales como: Acceso a programas de cultura, deporte y bienestar y escuelas de capacitación y programas para adultos mayores, etcétera.

Mientras tanto, Colsubsidio ofrece a sus aportantes del 2%, 7 beneficios, tales como: Vivienda y subsidio de vivienda, droguerías y créditos, entre otros.

En cambio, al aportante del 0,6%, se le ofrecen 3 beneficios como: Recreación y deportes, capacitación y turismo.

¿Cuál es el proceso de afiliación a una caja de compensación?

A pesar de que cada entidad cuenta con su propio proceso interno para formalizar la afiliación a los servicios que ofrecen; todos cuentan con un paso a paso similar.

Para realizar la vinculación a la caja de compensación seleccionada, el trabajador deberá:

  • Crear un usuario o iniciar sesión en la página web de la entidad.
  • Identificar todos los documentos solicitados por la caja de compensación.
  • Adjuntar los documentos previamente requeridos y enviarlos al sitio indicado.
  • Aguardar la respuesta de la solicitud, en donde se indicará si el ingreso fue aprobado o no.

En caso de presentarse cualquier inquietud, comunicarse directamente con las cajas de compensación mediante sus redes sociales y página web.

