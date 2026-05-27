Olas de calor amenazan el Mundial 2026: Estudios advierten condiciones peligrosas en los partidos

A unas semanas de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay fuertes advertencias frente a las condiciones climáticas que se van a presentar en los diferentes estadios de las tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. El calor, la humedad y las tormentas eléctricas serán las principales preocupaciones durante el evento.

Varios estudios científicos y organizaciones benéficas expresan su preocupación de que el cambio climático pueda afectar tanto el desarrollo de este evento como los próximos que se realizarán.

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Esto dicen varios estudios científicos sobre el clima en el Mundial

Por un lado, la World Weather Attribution (WWA) ha hecho un estudio en el que reúne expertos en clima, salud y deporte, y concluyó que una cuarta parte de los partidos de este Mundial (más de 20) podrían disputarse en condiciones de calor muy difíciles de soportar, incluso para los deportistas de alto rendimiento.

A esto se suma el reporte hecho por la organización benéfica ‘Pitches In Peril’, que detectó que 14 de las 16 sedes podrían enfrentar condiciones consideradas peligrosas durante las tardes. La sensación térmica, en algunos casos, superaría los niveles recomendados para la práctica deportiva.

Ya hubo precedentes climatológicos en el Mundial de Catar y el Mundial de Clubes

La Copa Mundial de Catar 2022 no se jugó a mitad de año, como suele ser la costumbre, debido a las olas de calor extremo que se registraron debido al verano árabe (40 °C con picos cercanos a los 50 °C), lo que hacía peligroso incluso salir al aire libre.

Asimismo, se presentaron condiciones desfavorables en el Mundial de Clubes de 2025 (celebrado en Estados Unidos). Como ensayo general para el certamen de este año, muchos partidos se disputaron con temperaturas superiores a 32 grados, con una humedad que hacía que se sintiera aún más calor. Esto hizo que las pausas de hidratación no fueran una medida preventiva, sino una necesidad.

Medidas de la FIFA para mitigar este fenómeno

La FIFA es consciente de estos reportes, y ya está tomando medidas al respecto. Según informan medios como AFP, la organización utilizará algunos estadios con techos, aire acondicionado o ambos —en Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver— para reducir la preocupación por retrasos debidos a tormentas o calor extremo.

No obstante, aún muchos partidos son a cielo abierto. Esto podría provocar suspensiones por tormentas y exponer a jugadores y aficionados a temperaturas debilitantes, especialmente si los asistentes no se hidratan o están bajo los efectos del alcohol.

Además de eso, están previstas dos pausas de refresco de tres minutos entre los tramos del primer y del segundo tiempo de cada partido. Este es el primer Mundial en el que la FIFA las establece esta medida de forma sistemática.

Finalmente, el organismo ya colabora con especialistas para monitorear el impacto del calor y definir protocolos de seguridad que acompañen el desarrollo del torneo.

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