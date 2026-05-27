Tarjetón presidencial del 31 de mayo, ¿cómo marcarlo correctamente y que no le anulen el VOTO?

Imagen de referencia, foto Getty Images y tarjetón oficial de las elecciones presidenciales del 31 de mayo del 2026.

El próximo 31 de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha diseñado el tarjetón electoral donde aparecerán exactamente 14 fórmulas presidenciales.

El mismo que quedó con las siguientes posiciones, determinadas por un sorteo hecho por la entidad:

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas

Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla

Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero

Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano

Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez

Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque

Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo

Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila

Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez

Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz

Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango

Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba

Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata

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Antes de explicarle cómo votar correctamente para evitar que su voto sea anulado por los jurados de votación, le recordamos que los candidatos presidenciales Clara Eugenia López Obregón, Carlos Eduardo Caicedo y Omar Luis Gilberto Murillo Urrutia han retirado su aspiración por la presidencia.

A pesar de esto y de ya no contar con la calidad de candidato, aparecerán en el tarjetón.

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¿Cómo marcar el tarjetón presidencial 2026?

El próximo domingo 31 de mayo, todos los colombianos deberán asistir a su puesto de votación designado para poder ejercer su derecho al voto.

En este espacio, los jurados de votación le entregan un tarjetón electoral que cuenta con un total de 15 casillas, 14 correspondientes a los candidatos presidenciales y 1 que es el espacio asignado para votar en blanco.

Cada espacio incluye una foto del candidato presidencial y vicepresidencial, sus nombres completos y el logo del partido político, movimiento o coalición.

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En este espacio usted deberá identificar la fórmula presidencial de su preferencia y marcar con una (x) o cualquier signo, siempre y cuando esté en la zona de marcación; tras esto deberá doblarlo y depositarlo en la urna.

El salirse del recuadro, marcar más de un recuadro, si hay tachones o marcas confusas, hará que su intención de voto no sea clara y, por ende, su voto será anulado.

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