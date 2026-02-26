Prosperidad Social anunció pago del primer ciclo de Jóvenes en Paz: ¿cómo recibir la transferencia?

Prosperidad Social anunció el pago del primer ciclo de Jóvenes en Paz. Fotos: Getty Images y Prosperidad Social.

El Gobierno Nacional, de la mano de sus diferentes ministerios y principalmente de Prosperidad Social , cuenta con una serie de subsidios que buscan ayudar en diferentes materias a la población más vulnerable de Colombia.

Dentro de estos subsidios aparece, por ejemplo, Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA, Colombia Mayor y, también, uno un poco más reciente, Jóvenes en Paz.

Lea más: Nueva línea de subsidios de Prosperidad Social: ¿cuál es? No tendrá en cuenta el Sisbén

Y es que precisamente el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció por medio de su página web que iniciarán los pagos del primer ciclo de este último subsidio, del que está encargado el Ministerio de la Igualdad.

¿Desde cuándo inicia el pago del primer ciclo de Jóvenes en Paz?

Primero se debe explicar que, aunque el Ministerio de la Igualdad es el responsable de este subsidio, es el Departamento de Prosperidad Social el que se encarga de realizar las respectivas transferencias monetarias a los beneficiarios.

En esa línea, este 24 de febrero, Prosperidad Social anunció en su página web que desde este viernes, 27 de febrero, iniciarán las transferencias monetarias de este subsidio, correspondientes al ciclo 1, es decir, el primero del 2026.

Según mencionó la entidad, en este primer ciclo son “12.744 beneficiarios del programa” los que “recibirán los recursos”. Para ese fin, “la entidad invertirá 14.102 millones de pesos”.

Le puede interesar: ¿Tiene más de 60 años? Pilas, el Gobierno tiene estas 5 ayudas en subsidios, transporte y más

¿Quiénes son los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz?

Según explicó el Ministerio de la Igualdad en su sitio web, los beneficiarios de este programa de Jóvenes en Paz es la “población joven entre 14 y 28 años, en situación de alta vulnerabilidad”.

¿Cómo recibir la transferencia monetaria del primer ciclo de Jóvenes en Paz 2026?

Prosperidad Social informó que el abono de la transferencia monetaria de este programa se realiza por medio de “la Plataforma SIIF a la cuenta bancaria o depósito electrónico escogido por los jóvenes vinculados”.

¿De cuánto es el monto del subsidio de Jóvenes en Paz para este 2026?

Lo primero que se debe decir es que este incentivo consta de un máximo de 12 transferencias durante el año por beneficiario.

“Se transfiere directamente a la cuenta del joven, previa certificación de cumplimiento expedida por el Ministerio de Igualdad y Equidad”, dijo la entidad.

Así, el monto de la transferencia monetaria de Jóvenes en Paz para este 2026 va desde 500.000 pesos, hasta $1′000.000, de la siguiente manera:

% Cumplimiento Valor de la TMC 100% $1.000.000 Entre el 90% al 99,9% $900.000 Entre el 80% al 89,9% $800.000 Entre el 70% al 79,9% $500.000 Menos del 70% No hay lugar a la TMC

¿Qué es el programa de Jóvenes en Paz?

“Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes para tres aspectos puntuales”, según menciona el DPS.

Lea también: En cuánto quedó el subsidio familiar de Comfama 2026: Beneficiarios y requisitos clave para acceder

Estos aspectos son:

Romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables.

en comunidades vulnerables. Favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.

Promover su vinculación educativa, laboral y social.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: