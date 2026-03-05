Pagos del programa Colombia Mayor aumento en el Huila cobertura y valor del subsidio

Neiva

Desde el pasado 2 de marzo inició en todo el país el proceso de transferencias para los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Con la ampliación de cupos definida por el Gobierno Nacional, el número de adultos mayores beneficiados pasó de 1,7 millones a cerca de 3 millones en todo el territorio colombiano.

En el departamento del Huila el incremento también fue significativo, al pasar de 57.000 a cerca de 90.000 beneficiarios. Este aumento ha implicado una mayor logística para el proceso de pago, especialmente porque en esta oportunidad se están entregando los recursos correspondientes a los ciclos uno y dos del programa.

Para Natalia Quintero, añadió que “debido al inicio de los desembolsos se presentaron algunas aglomeraciones en puntos de pago, especialmente en la ciudad de Neiva. Las autoridades indicaron que el operador del programa cambió recientemente y ahora el proceso se realiza a través de Su Red y Su Chance, lo que ha requerido ajustes en la operación”.

Para evitar largas filas, durante esta semana se implementará de manera transitoria un sistema de pico y cédula en municipios como Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito. Se estima que al departamento ingresarán cerca de 40.000 millones de pesos por concepto de estas transferencias, recursos que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que no cuentan con pensión.

El monto del subsidio también tuvo un aumento importante, pasando de 80.000 pesos a 230.000 pesos mensuales por beneficiario. Sin embargo, en este primer pago del año los adultos mayores recibirán el valor correspondiente a dos ciclos, es decir, un total de 460.000 pesos.