Más de 100 familias en Antioquia podrán reclamar $500 mil de la UNGRD

Medellín, Antioquia

Más de 100 familias damnificadas en Antioquia podrán reclamar un apoyo económico de 500 mil pesos, luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activara un nuevo ciclo de pagos del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar.

La estrategia está dirigida a personas afectadas por el fenómeno de La Niña 2021-2023 y que se encuentran registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), pero que no habían podido recibir el giro en fases anteriores debido a inconsistencias en sus datos.

Antioquia, entre los departamentos priorizados

En esta fase serán entregados 3.184 millones de pesos para beneficiar a 6.368 personas en todo el país. En el caso de Antioquia, fueron programados 135 beneficiarios, quienes podrán reclamar 500 mil pesos por única vez.

Los recursos deberán ser retirados en un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la activación del pago.

Entre los departamentos con mayor número de beneficiarios en este ciclo se encuentran Córdoba con 1.623 personas, Nariño con 846 y Sucre con 648.

Cómo y dónde reclamar el pago

Los recursos podrán reclamarse a través de corresponsales bancarios autorizados como Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago y Reval, así como en oficinas del Banco Agrario.

Según la UNGRD, el programa alcanza un 80 % de ejecución y ha tenido presencia en 28 departamentos y 539 municipios, con más de 390.000 personas beneficiadas en 19 ciclos anteriores.

La entidad invitó a los beneficiarios a verificar su programación y reclamar el apoyo dentro de los tiempos establecidos para evitar la pérdida del giro.