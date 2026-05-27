Este es el rasgo distintivo de las personas inteligentes, según la ciencia

Aunque el concepto de inteligencia suele ser subjetivo en las diferentes áreas del conocimiento, un estudio de la Universidad de Cambridge en 2019 mostró que las personas que cambian de opinión públicamente tienen una mayor capacidad adaptativa y flexibilidad cognitiva.

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El resultado de la investigación evidenció que aquellas personas que reconocen errores y se abren a analizar perspectivas diferentes sin importar la validación externa tienen niveles de inteligencia más altos.

Este nuevo concepto sobre la inteligencia se contrapone a la común creencia de que la seguridad y la coherencia son los principales rasgos de un alto nivel mental, dejando al cambio de postura como una debilidad.

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La defiende la Universidad de Connecticut complementa la información destacando que las personas suelen tomar decisiones y posturas con base a las creencias que forman la personalidad de cada individuo.

Es por esto que hay personas que se niegan a cuestionar su visión del mundo, y cuando alguien más lo hace suelen tomarlo como un ataque personal que comúnmente lleva a que cerrar aún más su posición. No obstante, aclaran que esto es normal.

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Explican que el sesgo de confirmación es una de las razones para que las personas se nieguen a cambiar de postura ideológica. Esta apoya la idea de que en la naturaleza del ser humano esta el interpretar información para que apoye sus creencias previas. Resaltan también que esto puede llevar a “errores de juicio” al impedir analizar una situación o idea de manera objetiva.

¿Cuál es el papel del cerebro?

De otro lado, resaltan que la configuración del cerebro suele reforzar el apalancamiento de una idea que evita que las personas puedan siquiera cuestionar sus conceptos prestablecidos, pues este órgano principal del cuerpo está diseñado para proteger a cada individuo, llevando a reforzar opiniones y creencias.

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Asimismo, se menciona que, en momentos de estrés, el cerebro libera cortisol, una hormona que puede interferir en el correcto procesamiento de información e ideas, lo que termina nublando el razonamiento lógico.

¿Cómo tener una mente abierta?

La Universidad de Connecticut asegura que se puede tener una mente abierta permitiéndose aprender nuevas cosas, escuchando o leyendo diferentes perspectivas de un tema para formar opiniones propias.

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Es vital desconfiar de la repetición de información, algo que es usado por políticos y en redes sociales para implantar una idea, sea cierta o no.

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