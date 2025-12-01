De La Espriella lanza advertencia contra Iván Cepeda tras encuesta Invamer: es “peor que Petro”

Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia en 2026, se presentó como un “fenómeno político” que ha logrado posicionarse en segundo lugar en una reciente encuesta de la firma Invamer, a pesar de carecer de una trayectoria tradicional, estructuras partidistas o el respaldo de grandes capitales.

En una reciente entrevista con 10AM de Caracol Radio, De La Espriella expresó su gratitud hacia el pueblo colombiano, destacando que su ascenso es “una maravilla que esté de segundo frente a políticos profesionales de toda la vida”.

El candidato atribuyó su éxito “a la voluntad de Dios y segundo al fervor popular”, argumentando que ha logrado “conectar con el corazón, con el alma de la colombianidad”. Esta conexión, según él, ha transformado su candidatura en un fenómeno política, una explicación que, insiste, es la única posible para que alguien “sin trayectoria política, sin las castas políticas detrás, sin los grandes capitales detrás”, lidere “de lejos la opción de centro-derecha”.

De La Espriella relató como su candidatura fue inicialmente subestimada. Hace cuatro meses, al anunciar su postulación, fue recibido con escepticismo. Sin embargo, su presencia en redes sociales y la capacidad de llenar eventos, culminando con 16.000 asistentes en el Movistar Arena (y 3.000 personas que no pudieron entrar), sin el uso de “busetas, tamales” o el apoyo de políticos tradicionales, demostraron la fuerza de su movimiento.

Próximamente, entregará más de 4.5 millones de firmas, recolectadas sin costo, lo que refuerza su “imagen de verdadero outsider”. “Yo no tengo dueños, no tengo agenda distinta a lo que le conviene a Colombia”, afirmó.

A pesar de la encuesta que lo sitúa con un 36,2% frente a un 59.1% de Iván Cepeda en una segunda vuelta, De La Espriella se mostró confiable.

Noticia en desarrollo