“Petro ganó la Presidencia con el ‘Pacto de La Picota’”: Federico ‘Fico’ Gutiérrez

En el marco del Festival del Pensamiento, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, conversó con el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, para hacer un balance sobre los resultados de su administración, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y advirtió sobre la posibilidad de un de racionamiento energético en el país ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El ‘Pacto de La Picota’

En primer lugar, el mandatario se pronunció acerca del llamado “pacto de La Picota” y la relación del Gobierno Nacional con grupos armados ilegales.

Para Gutiérrez, el presidente Gustavo Petro presuntamente llegó al poder gracias a alianzas con organizaciones criminales y cuestionó duramente la política de paz total: “Petro ganó la Presidencia con el ‘pacto de La Picota’, se alió con el ELN, con disidencias Farc, con Clan del Golfo y con cuanta organización criminal exista en el país”.

También advirtió que las estructuras criminales son las únicas beneficiadas con el actual Gobierno y criticó iniciativas legislativas relacionadas con la paz total, pues consideró que el proyecto de marco jurídico impulsado por el Gobierno permitiría que integrantes de grupos criminales queden libres tras cumplir pocos años de prisión y que incluso se legalicen parte de sus fortunas.

En ese sentido, insistió en que el próximo gobierno tiene la tarea de fortalecer a la Fuerza Pública y retomar estrategias de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales.

Reducción de homicidios en Medellín

En cuanto a su gestión en la Alcaldía de Medellín, Gutiérrez aseguró que la capital de Antioquia atraviesa uno de los mejores momentos en indicadores de violencia de las últimas décadas.

Según explicó, la ciudad registra actualmente una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cual calificó como la más baja de los últimos 40 años y muy inferior al promedio nacional.

“Estamos muy por debajo de la media nacional y de ciudades como Washington, Detroit o Chicago”, señaló, asegurando que estos resultados se lograron gracias a una estrategia coordinada con la Fiscalía, la Policía y el Ejército para combatir estructuras criminales. Sin embargo, reconoció que todavía existen problemas de convivencia ciudadana que derivan en homicidios por conflictos cotidianos.