Iván Cepeda pide garantías de seguridad electoral y rechaza la violencia y estigmatización política

En medio del debate electoral rumbo a 2026, el candidato presidencial Iván Cepeda hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de todos los participantes del proceso democrático y rechazó el uso de la estigmatización y los ataques personales como herramientas políticas.

El aspirante aseguró que el país debe fortalecer un clima de respeto durante la contienda electoral y advirtió sobre los riesgos de normalizar discursos agresivos en la política. “El país no puede sostener su democracia en el miedo, sino en la protección de la vida, el respeto a las ideas y la libre deliberación de posiciones distintas”, afirmó.

Cepeda reiteró su rechazo absoluto a la violencia política y recordó su historia personal marcada por este fenómeno. “Desde mi convicción democrática he expresado, y lo ratifico sin titubeos, mi rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política”, señaló.

El candidato también evocó el asesinato de su padre y su condición de sobreviviente del genocidio político contra la Unión Patriótica, asegurando que ha vivido directamente las consecuencias del odio en la vida pública. “He sufrido en carne propia lo que significa cuando el odio pretende sustituir la palabra”, expresó.

Finalmente, manifestó su “más vehemente repudio” frente a cualquier amenaza o ataque contra candidatos, líderes sociales y autoridades regionales, insistiendo en que el debate electoral debe desarrollarse sin insultos, descalificaciones ni agresiones.