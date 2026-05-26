Gobernador William Villamizar impulsa zona binacional y busca paz en el Catatumbo ante elecciones

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En Dos Puntos con Vanessa de la Torre, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, compartió detalles sobre la preparación electoral y los desafíos que enfrenta su administración, incluyendo la compleja situación en el Catatumbo y la propuesta de una zona binacional económica.

Norte de Santander se encuentra entre los cinco departamentos con mayor alerta de cara a las elecciones presidenciales de 2026, junto con Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca. Para este proceso, el gobernador señaló que se han dispuesto 30.000 jurados de votación y 472 puestos.

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