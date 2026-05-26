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26 may 2026 Actualizado 20:38

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Gobernador William Villamizar impulsa zona binacional y busca paz en el Catatumbo ante elecciones

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, se prepara para elecciones presidenciales en medio de desafíos y esperanzas

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Maria José Castro

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En Dos Puntos con Vanessa de la Torre, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, compartió detalles sobre la preparación electoral y los desafíos que enfrenta su administración, incluyendo la compleja situación en el Catatumbo y la propuesta de una zona binacional económica.

Norte de Santander se encuentra entre los cinco departamentos con mayor alerta de cara a las elecciones presidenciales de 2026, junto con Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca. Para este proceso, el gobernador señaló que se han dispuesto 30.000 jurados de votación y 472 puestos.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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