Gobernador William Villamizar impulsa zona binacional y busca paz en el Catatumbo ante elecciones
William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, se prepara para elecciones presidenciales en medio de desafíos y esperanzas
Gobernador William Villamizar impulsa zona binacional y busca paz en el Catatumbo ante elecciones
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En Dos Puntos con Vanessa de la Torre, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, compartió detalles sobre la preparación electoral y los desafíos que enfrenta su administración, incluyendo la compleja situación en el Catatumbo y la propuesta de una zona binacional económica.
Norte de Santander se encuentra entre los cinco departamentos con mayor alerta de cara a las elecciones presidenciales de 2026, junto con Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca. Para este proceso, el gobernador señaló que se han dispuesto 30.000 jurados de votación y 472 puestos.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...