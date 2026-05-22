“Quería cambiarlo como fuera, pero se resignó”: Galán sobre posición de Petro con el metro de Bogotá

Este viernes, 22 de mayo, Bogotá vivió un día histórico: iniciaron las pruebas del viaducto del metro de la ciudad, en donde el primer tren ya hizo su recorrido.

Al respecto, se habló con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se refirió al avance del proyecto.

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El metro de Bogotá, “un trabajo de muchas personas”

El alcalde Galán inició su conversación en Dos Puntos, con Vanessa de la Torre, subrayando que el metro de Bogotá y todo lo logrado hasta la fecha no es solo un tema de su administración, sino de muchas más personas.

“Ese metro es una historia muy larga para Bogotá, una historia que empezó en el año 1942. Muchos renders, muchas promesas y muchos intentos fallidos. Yo llegué y recibí la antorcha, pero hay que reconocer que esto es un esfuerzo de mucha gente, que arrancó en el gobierno de Enrique Peñalosa, que lo contrató; que Claudia López, a pesar de que inicialmente no estaba de acuerdo con el proyecto y lo demandó, decidió avanzar con él y lo sacó adelante también en una parte importante que era el arranque del patio-taller, y luego nos correspondió a nosotros hacer la construcción ya del viaducto, de la obra por donde van a correr los trenes de Bogotá”, comentó.

Adicionalmente, recalcó la importancia económica en materia laboral que ha dejado hasta el momento toda la construcción del metro.

“Hay 15.000 personas trabajando directamente en el metro. 400 son de la China y el resto son colombianos y de 25 nacionalidades, pero el 90% son colombianos, y hay de todos los territorios de Colombia. Usted va allá y saluda a gente del Caribe, muchísima gente de la costa Caribe, muchísima gente del Pacífico, de todas las regiones de Colombia, y además lo están construyendo empresas son subcontratistas de todo Colombia, hay más de, tal vez, 250 empresas colombianas construyendo el metro también de la mano con los chinos. Entonces, es un proyecto no de ciudad, no de un alcalde, es un proyecto del país. De Estado”, dijo.

La oposición que hizo el presidente Gustavo Petro al metro elevado

Por otro lado, el alcalde Galán se refirió a la oposición que le hacía el presidente Petro al hecho de que el metro fuera elevado y no subterráneo.

En esa línea, introdujo resaltando que “una clave es que las ciudades que han logrado transformarse de fondo son ciudades que han aprendido a construir sobre lo construido. Cuando uno tiene una visión de largo plazo como ciudad y le apuesta a grandes proyectos que toman tiempo y los continúa, los saca adelante”.

“Entonces, esperamos, por ejemplo, que el aporte de la Nación del mes de julio próximo llegue. Hay gente diciendo que están con problemas para poder hacerlo, esperamos que eso no pase, nosotros llegamos a un acuerdo con la Nación para ayudarles, inclusive, en medio de la dificultad que ha tenido la Nación de recursos de caja. Le aplazamos unos aportes de vigencias futuras, le dijimos: ‘listo, aplácelos y ayúdenos con créditos que nos tiene que dar la banca multilateral y que el gobierno nacional juegue un rol importante’, pero yo creo que el mensaje es ese, es trabajar”, dijo.

Y allí, se refirió al jefe de Estado: “Yo creo que él se resignó (Petro), ya se resignó. En un momento dado, al principio, no estaba resignado, él quería cambiarlo como fuera, pero ya se resignó porque, por un lado, me ha dicho en varios eventos: ‘me duele muchísimo entregarle a usted la plata para que siga avanzando ese metro, la plata que me corresponde como presidente, porque había un compromiso’”.

“Sí creo que el presidente ya está resignado y por eso yo hoy aproveché para, cuando él puso el anuncio de la prefactibilidad de un tren interoceánico, decirle: ‘presidente, móntese en este tren que este ya está andando en Bogotá, móntese, lo invitamos, venga y visita el tren y conoce lo que está pasando en Bogotá”, sentenció.

Vea la entrevista completa a continuación:

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