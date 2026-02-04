Haremos acuerdo político; no llegaremos divididos a primera vuelta: Roy Barreras sobre Iván Cepeda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Consejo Nacional Electoral tomó este miércoles, 4 de febrero, una decisión que cambia el panorama electoral de Colombia de cara a las elecciones de este 2026: determinó que Iván Cepeda no podrá participar en consulta ‘Frente por la Vida’ del 8 de marzo.

Al respecto, habló en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio con Vanessa de la Torre, el precandidato Roy Barreras, que sí participará en la consulta ya mencionada.

Lea más: ¿Por qué Iván Cepeda no podrá participar en la consulta ‘Frente por la Vida’? Las razones del CNE

Barreras inició su intervención aseverando que esta es una decisión que “todos los progresistas de Colombia” rechazan.

“Además, es absolutamente increíble que el conjuez haya terminado siendo un abogado de la oficina de Abelardo de la Espriella, es decir, el más feroz contradictor nuestro, el hombre que ha ofrecido destripar a la oposición y uno de sus hombres de confianza es el que inhabilita a nuestro compañero Iván Cepeda, el candidato legítimo de la izquierda, eso no se le hubiera podido ocurrir a nadie”, agregó Roy.

Adicionalmente, Roy Barreras aseguró que “ese golpe artero (...) no va a impedir” que ese sector político vaya a la consulta”.

“Si creen que con esta maniobra nosotros les vamos a dejar la cancha libre y desocupada el 8 de marzo en esa batalla electoral, para que ellos tengan frente a los colombianos solo la opción de la consulta uribista, se equivocan ”, aseveró.

Confirmó que buscarán un acuerdo con Iván Cepeda de cara a la primera vuelta

Roy Barreras, además, mencionó que buscarán un acuerdo político con Iván Cepeda para no llegar divididos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Haremos un acuerdo político, no solamente con Iván, sino con todos los compañeros del Pacto. Entonces claro que haremos un acuerdo político, no llegaremos divididos a la primera vuelta, no ocurrirá que compitamos con Iván Cepeda ”, dijo.

Lea también: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

Barreras mencionó que iban a competir en la consulta “porque la consulta es un ejercicio de unidad. Ahora lo que nos queda es un acuerdo político y lo haremos, por supuesto, pero después de derrotar la consulta de la derecha, después de tener una fortalecida consulta progresista, que es la consulta del Frente por la Vida”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Haremos acuerdo político; no llegaremos divididos a primera vuelta: Roy Barreras sobre Iván Cepeda 06:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: