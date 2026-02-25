Paloma Valencia insinúa a Uribe como vicepresidente y Vicky Dávila pidió no revivir ese debate

Este miércoles 25 de febrero revivió el debate sobre si el expresidente Álvaro Uribe podría ser formula vicepresidencial de alguno de los actuales candidatos a la Presidencia.

Así lo sugirió la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien publicó un video asegurando lo siguiente: “Hoy me levanté, después de todo este recorrido con el presidente Uribe, pensando que mi mejor vicepresidente sería él”.

Pues, a ese video reaccionó la también la precandidata Vicky Dávila, de la Gran Consulta por Colombia, quien aseguró que Uribe ya había dicho el 18 de julio de 2025 que no será formula vicepresidencial, y que él “es un hombre de palabra”.

“El expresidente Uribe no pondrá al país en esa discusión institucional. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería. Y yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra”, dijo Dávila.

Y agregó que fue precisamente por eso que se lanzó al Senado: “Él busca llevar la bancada más grande de la oposición para asegurar el Congreso y se listó para ser senador. Vamos a votar por él”.