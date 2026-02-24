Hable con elPrograma

24 feb 2026 Actualizado 17:13

Iván Cepeda denuncia persecución tras polémica por computadores de ‘Raúl Reyes’: irá a la CIDH

Iván Cepeda aseguró que recurrirá a la CIDH por “diferentes actos de persecución política que se han emprendido en su contra durante la campaña electoral”.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El precandidato presidencial Iván Cepeda se refirió a las menciones en los computadores de ‘Raúl Reyes’ y aseguró que esos contenidos “carecen de valor probatorio” porque “no tuvieron cadena de custodio (…) habían sido manipuladas”, dijo.

A propósito, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), aseguró que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “diferentes actos de persecución política que se han emprendido en su contra durante la campaña electoral”.

“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, dijo Cepeda.

Noticia en desarrollo...

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

