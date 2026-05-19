“Está su luz, su espíritu, su alma, la música y el legado”: Relato del hijo de Totó la Momposina

Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó la Momposina, quien falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según confirmó su mánager, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio.

Según contó su hijo, esto es un final y un principio al mismo tiempo. “Totó hizo hasta sus últimos momentos, hizo todo por la música tradicional, ella dijo o decía casi siempre, yo vine a este mundo a cantar y a dar lo mejor de mí para el reconocimiento y la validación de una música”, contó.

Asimismo, reveló que Totó estaba mal, tenía una afasia. “La afasia es una condición que es muy cercana al Alzheimer, pero, digamos, especializado. Entonces, eso tiene un deterioro cognitivo primero y las personas van perdiendo facultades”, dijo.

Por esta misma línea afirmó que el deterioro en su mamá fue progresivo, pero bien lento. Según dijo, duró más o menos ocho años con esa condición, hasta que ya no pudo cantar más.

“Fue en el 2022 el último concierto que hicimos en el cual ella cantó lo que se recordaba en ese momento, que eran líneas de algunas estrofas del pescador y otros de los temas más significativos que ella recordaba. Con eso cerramos el concierto en Cordillera 2022″, reveló.

Luego de este tiempo, estuvo viviendo con una de sus hijas en Francia y luego con otra en México.

¿Cómo van a proteger ustedes ese legado?

“Una vez entendimos que ella ya no podía ser la banderada de esta música, nosotros los músicos que somos los personajes ‘invisibles’ en el escenario, decidimos salir a la luz y ella siempre decía una premisa muy bonita que a veces la gente no se daba cuenta de esto, pero ella decía: la estrella no soy yo, la estrella es la música de Colombia, la música del pueblo, la música de la tradición. Y después de que ella decía eso, muchas veces nos presentaba a nosotros, los músicos. En ese orden de ideas, pues nosotros iniciamos, decidimos continuar con su espíritu, con sus valores, con toda la música”, afirmó.

Y agregó: “Ella nos deja esa luz para nosotros brillar”.