Marchas del 19 de febrero por el salario mínimo: estos son los puntos de concentración en Colombia

El pasado viernes el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos del decreto que fijó en 23,7% el aumento del salario mínimo para 2026. Tras ello, y antes de una alocución presidencial el domingo, el presidente Gustavo Petro anunció movilizaciones para este jueves, 19 de febrero, en Colombia para defender lo que él llama el salario vital.

Por medio de su cuenta de X, el jefe de Estado colombiano hizo el llamado a la ciudadanía para que salga a marchar. “El jueves a las 4:00 de la tarde nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia” , escribió el mandatario previo a su alocución.

Lea más: ¿A qué hora son las marchas convocadas por Petro este jueves? Son en defensa del salario

Esto dijo el presidente Gustavo Petro en su momento:

Un día después, este lunes, nuevamente el mandatario de los colombianos volvió a hacer el llamado a la población y, además, afirmó que estará en las movilizaciones desde la plaza de Bolívar.

Nuevamente por su cuenta de X, Petro escribió: “Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la Plaza de Bolívar de Bogotá ”.

Esto escribió el presidente Petro:

Fecha y hora de las movilizaciones por el salario mínimo en Colombia

Púes bien, aunque ya se sabe que las movilizaciones por el salario mínimo serán este jueves, 19 de febrero, a las 4:00 de la tarde en todas las ciudades de Colombia en general, lo cierto es que surge la duda de cuáles serán los puntos de concentración.

Le puede interesar: Petro ya tiene nueva propuesta para ajuste del salario mínimo en Colombia: ¿Cuál es la cifra?

Por ello, en Caracol Radio le contamos.

Puntos de concentración en Bogotá, Medellín, Cali y más ciudades para las marchas de este 19 de febrero en Colombia

Bogotá

En Bogotá diferentes organizaciones sindicales y, además, el mismo presidente Gustavo Petro, confirmaron que el punto de concentración de las marchas en la capital del país será la ya reconocida para estos fines Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

Esto han publicado las organizaciones sindicales de trabajadores sobre las marchas:

Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación)

ADE (Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación)

CUT (Central Unitaria de Trabajadores)

Resto de ciudades: Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras:

Lea también: Si el salario mínimo vital supera los $2 millones, ¿qué servicios suben? Análisis

Aunque no se han confirmado como tal los puntos para estas ciudades, que son consideradas como ciudades capitales, los llamados que se hicieron para las movilizaciones en estos territorios son para que se lleven a cabo en las principales plazas públicas de cada una de ellas; por ende, estos serían los centros de reunión.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: