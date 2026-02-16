¿A qué hora son las marchas convocadas por Petro este jueves? Son en defensa del salario

El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones este jueves 19 de febrero en Bogotá y otras ciudades del país para defender el decreto del salario mínimo 2026, suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

A través de sus redes sociales, el mandatario invitó a la ciudadanía a salir a las calles en respaldo de lo que calificó como un derecho constitucional de los trabajadores.

Petro aseguró que existen razones técnicas, económicas y constitucionales que sustentan la decisión del Gobierno, al tiempo que manifestó su expectativa frente a la reunión de concertación que deberá revisar el tema tras la decisión judicial.

Lea también: Salario mínimo 2026 y cuotas de administración: ¿Qué cambia tras la suspensión del decreto?

¿A qué hora son las marchas convocadas por Gustavo Petro?

Según lo informado por el presidente y dirigentes del Pacto Histórico, las concentraciones están previstas a las 4:00 p.m. en las plazas principales de cada ciudad.

En Bogotá, el punto central sería la Plaza de Bolívar, y en las capitales como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las manifestaciones se realizarían también en las plazas principales.

Las autoridades locales anunciaron acompañamiento institucional para garantizar el orden público y el derecho a la protesta pacífica.

Le recomendamos: Si el salario mínimo vital supera los $2 millones, ¿qué servicios suben? Análisis

Suspensión del decreto del salario mínimo 2026

La decisión del Consejo de Estado se dio tras admitir una demanda que cuestiona el procedimiento utilizado para fijar el incremento del salario mínimo. La suspensión es provisional y no constituye un fallo definitivo, por lo que el alto tribunal deberá estudiar el caso de fondo en los próximos meses.

Desde el Gobierno nacional insisten en que el aumento decretado busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el costo de vida, bajo el principio constitucional del salario mínimo vital y móvil.

Congresistas respaldan las movilizaciones en defensa del salario mínimo

La convocatoria también fue respaldada por congresistas como David Racero, Wilson Arias y Alejandro Toro, quienes invitaron a la ciudadanía a sumarse a la jornada. La movilización es un mecanismo legítimo de participación ciudadana en medio del debate jurídico y político que enfrenta el decreto.