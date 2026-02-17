La carta con la que Presidencia notificó a Fiscalía del anónimo sobre presunto plan contra Petro

Caracol Radio conoció en exclusiva la carta con la que Presidencia de la República notificó a la Fiscalía del anónimo sobre presunto complot contra el presidente Petro en el que son señalados el coronel Óscar Moreno y el general Edwin Urrego.

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló la carta en la que el jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, el general Guatibonza, al recibir el correo de un anónimo (PACO), envió toda la información a la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué dice la carta?

Allí se habla la posibilidad de plantarle droga al presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“De manera atenta me dirijo a la señora fiscal general de la Nación, en mi calidad de jefe de seguridad del señor presidente de la República, con el propósito de dar a conocer un escrito allegado a esta Jefatura el día 29/10/2025 (…). En el cual relacionan una supuesta conspiración contra el señor presidente y el señor ministro del Interior”, se lee.

¿Qué dice el anónimo PACO?

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en la cual, con políticos de derecha como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y el ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el Grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace”, se refleja en la información enviada a la Fiscalía.

Tras esto, pidió a la fiscal general que se adelanten actuaciones correspondientes contra quien consideren en el contexto penal y de investigación criminal para “evitar una afectación al ordenamiento constitucional y democrático que pueda incidir en materia de seguridad y protección presidencial”.

Esta es la carta que conoció en Exclusiva 6AM W:

¿Hay pruebas contra el general Edwin Urrego?

Caracol Radio consultó en la Fiscalía sobre este tema y, a la fecha, no existe ningún cargo o investigación contra el general Urrego. “No pudieron encontrar absolutamente nada”, señaló Sánchez Cristo.

Sobre el tema de plantar droga para afectar al mandatario de los colombianos y su ministro NO hay ningún soporte que valide la información, según el ente acusador.

Cabe resaltar que la comunicación que llegó a la Fiscalía, según pudo establecer 6AM W, también fue enviada a la Dijín de la Policía y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Escuche la noticia completa aquí:

