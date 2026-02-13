Benedetti abre la puerta a que general Urrego no sea el mencionado por Petro sobre “conspiración”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó en 6AM W de Caracol Radio la reciente salida del general Edwin Urrego Pedraza de la Policía Nacional y el presunto informe de inteligencia que sugiere una “posible conspiración” contra el presidente Gustavo Petro.

Benedetti fue enfático al afirmar: “Lo primero que debo decir es que yo no he tenido que ver con la salida del general Urrego de la Policía”. Cuestionó la idea de su implicación, cuestionando: ¿Por qué yo haría algo por estilo? ¿Por lo que sucedió en el allanamiento?“.

Además, el ministro explicó que la decisión de llamar a calificar servicios a un general es discrecional del presidente de la República, quien es el comandante de las Fuerzas Armadas. Subrayó que para destituir a un general se requiere la aprobación de la junta de generales, un proceso en el que un ministro del Interior no tiene la autoridad para intervenir directamente. “Para poder llegar a sacar un general, tiene que rendir la junta de generales para darle de baja en esa instancia”.

“El presidente Petro nunca dice el nombre del general Urrego”

Respecto a la mención del allanamiento a su casa en Barranquilla y la supuesta conspiración en contra del mandatario, que el mismo Petro reveló durante un Consejo de Ministros en Montería, Córdoba: “Cuando el presidente Petro está hablando de que hay un suceso con él y me habla del allanamiento y me menciona a mí, la cara de asombro que puse, según me cuentan las personas que estaban viendo la transmisión, es bastante realista”. Añadió que si hubiera estado detrás de su destitución, no se habría mostrado sorprendido.

El ministro Benedetti también aclaró que en ese momento no sabía que se referían al general Urrego, señalando que: “Ni siquiera sé en ese momento que están hablando de Urrego, que, entre otras cosas, el presidente nunca dice el nombre”.

El jefe de la cartera del Interior hizo referencia a las declaraciones del presidente Petro sobre el temor por su vida, sugiriendo que estas podrían ser las verdaderas razones detrás de la decisión. Sin embargo, aclaró que el mandatario nunca vinculó explícitamente estas acusaciones al general Urrego.

La controversia se intensificó cuando el general Urrego declaró en entrevista con 6AM W que su salida se debía a la inconformidad del ministro Benedetti por unos hechos ocurridos en Barranquilla, relacionados con un allanamiento en su residencia. Urrego insinuó que Benedetti prometió “hacerle la vida cuadritos”.

En respuesta a estas acusaciones, Benedetti publicó un trino en su cuenta de X donde afirmaba que Urrego estaba intentando “hacerle creer a los periodistas y a la opinión pública que lo sacaron por el ilegal allanamiento que le hicieron el 11 de noviembre de 2025″. En el mismo trino, el ministro aseveró que Urrego fue destituido debido a un informe de inteligencia que indicaba un “intento de entrampamiento al presidente Gustavo Petro”. También mencionó el paso de Urrego por la DIJIN y la POLFA y lo acusó de deliberar en política y “tomar partido para delinquir”.

Lea más: Este es el informe de inteligencia que revela la “posible conspiración” contra Petro y Benedetti

Durante la entrevista, se cuestionó al ministro Benedetti sobre la existencia de ese informe de inteligencia. Aclaró que no había leído el informe completo, pero que tenía entendido que era un anexo de varios informes de inteligencia y que el presidente se nutre de la inteligencia del DNI. Benedetti reconoció que no sabía los detalles de los otros informes, que según él, podrían ser tres o cuatro.

Se le preguntó al ministro sobre la presunción de inocencia y la responsabilidad de sus declaraciones, especialmente al mencionar el paso de Urrego por la POLFA, cuando el general no había formado parte de esa institución. Benedetti respondió que no estaba “desaclarando” y que no tenía que defenderse de nada, ya que no había hecho nada malo. Insistió en que la salida de Urrego era una decisión discrecional del presidente.

El ministro también negó haber amenazado al general Urrego o haberle dicho que le “haría la vida de cuadritos”. Afirmó que no volvió a hablar con él después del allanamiento y que las acusaciones de Urrego eran “mentiras”.

En cuanto al teniente coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, el otro oficial salpicado en el plan de “conspiración”, Benedetti afirmó no conocerlo ni tener ninguna relación con él. Desmintió la idea de que la decisión de destituir a Moreno se basara únicamente en el informe anónimo, sugiriendo que el presidente tendría “razones muy serias” para tomar tales decisiones.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

