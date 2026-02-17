Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Urrego de la Policía
El secretario de Transparencia manifestó que, si el general Edwin Urrego no es culpable, la justicia debería investigar el origen del anónimo que dio lugar a la situación.
Un reciente escándalo sacude a la Presidencia de la República, involucrando desinformación, denuncias anónimas y la salida de altos oficiales. El epicentro de la controversia es un “informe de inteligencia” sin sustento que llevó a la destitución del general Edwin Masleider Urrego de la Policía Nacional de Colombia,
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, confirmó en 6AM W de Caracol Radio que hubo voces que señalaban problemas en Barranquilla con la gestión del general Edwin Urrego. También indicó que hubo situaciones en el último semestre del año pasado en el área metropolitana de Barranquilla que generaron incomodidades.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...