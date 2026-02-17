Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Urrego de la Policía

Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Edwin Urrego de la Policía

Un reciente escándalo sacude a la Presidencia de la República, involucrando desinformación, denuncias anónimas y la salida de altos oficiales. El epicentro de la controversia es un “informe de inteligencia” sin sustento que llevó a la destitución del general Edwin Masleider Urrego de la Policía Nacional de Colombia,

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, confirmó en 6AM W de Caracol Radio que hubo voces que señalaban problemas en Barranquilla con la gestión del general Edwin Urrego. También indicó que hubo situaciones en el último semestre del año pasado en el área metropolitana de Barranquilla que generaron incomodidades.

Noticia en desarrollo

