Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 12:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Urrego de la Policía

El secretario de Transparencia manifestó que, si el general Edwin Urrego no es culpable, la justicia debería investigar el origen del anónimo que dio lugar a la situación.

Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Edwin Urrego de la Policía

Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Edwin Urrego de la Policía

Maria José Castro

Un reciente escándalo sacude a la Presidencia de la República, involucrando desinformación, denuncias anónimas y la salida de altos oficiales. El epicentro de la controversia es un “informe de inteligencia” sin sustento que llevó a la destitución del general Edwin Masleider Urrego de la Policía Nacional de Colombia,

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, confirmó en 6AM W de Caracol Radio que hubo voces que señalaban problemas en Barranquilla con la gestión del general Edwin Urrego. También indicó que hubo situaciones en el último semestre del año pasado en el área metropolitana de Barranquilla que generaron incomodidades.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0034:26
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir