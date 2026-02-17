Cnel. Reyes, clave en escándalo Marelbys Meza, hizo lo que correspondía ante anónimo en presidencia

Luego de que 6AM-W presentara en exclusiva la ruta que siguió en la Presidencia de la República el mensaje anónimo sobre un supuesto complot contra el presidente Petro presuntamente orquestado por el entonces comandante de la policía de Barranquilla, general Edwin Urrego, que fue radicado a través de la plataforma PACO de la Secretaría de Transparencia, se conocen nuevos datos sobre el procedimiento adelantado al interior de la jefatura de seguridad de la Presidencia. Tal y como se señaló, el anónimo llegó al despacho de la coronel Sandra Reyes quien procedió a hacer lo que le corresponde según su manual de funciones: remitió la información a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de Inteligencia y a la DIJIN de la Policía, con el fin de que estos organismos adelantaran de manera independiente y veloz las indagaciones respecto a la información allí consignada.

La coronel Reyes, responsable de la inteligencia en la jefatura de seguridad de la Presidencia, no podía avanzar más en la investigación, pues esa no es la labor que le corresponde a su nivel de responsabilidad. Escaló a organismos de investigación la supuesta denuncia, que no pasaba de ser un anónimo.

Fuentes de la Policía Nacional aseguraron que la coronel Sandra Reyes es una mujer de las más altas calidades, respetada en la institución y reconocida por haber sido un testimonio clave dentro de la investigación sobre la práctica del polígrafo a Marelbys Meza en instalaciones de la Presidencia de la República. De hecho, el expediente indica que ella fue contundente y coherente en su testimonio sobre la responsabilidad del coronel Carlos Feria en la práctica ilegal del detector de mentiras a la entonces niñera de Laura Sarabia.