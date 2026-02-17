Desarticulan en Neiva a las bandas “Los del Hueco” y “Los Socios”, dedicadas al hurto agravado

Operativos de la Policía Metropolitana de Neiva permitieron la captura de presuntos integrantes de las bandas “Los del Hueco” y “Los Socios”, dedicadas al hurto en diferentes comunas de la ciudad.

La Policía Nacional de Colombia en Neiva, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación, asestó un contundente golpe contra el hurto en la ciudad con la desarticulación de dos estructuras criminales conocidas como “Los del Hueco” y “Los Socios”.

Durante el mes de febrero fueron capturados seis presuntos integrantes de la organización delincuencial “Los del Hueco”, señalados del delito de hurto calificado y agravado. Según las autoridades, este grupo delictivo operaba principalmente en las comunas 7 y 8 de Neiva, donde se dedicaban al atraco a personas utilizando armas de fuego y armas cortopunzantes, enfocándose en víctimas vulnerables como estudiantes y adultos mayores.

De igual forma, tras más de seis meses de investigación, las autoridades lograron evidenciar el actuar criminal de “Los Socios”, grupo delincuencial con injerencia en las comunas 1, 2, 3 y 9 de la capital huilense. En el desarrollo del proceso se materializó una captura por orden judicial y una imputación de cargos contra dos de sus integrantes.

Uno de los implicados, quien había sido capturado en flagrancia hace dos meses por porte ilegal de armas de fuego, fue nuevamente vinculado al proceso mediante imputación por hurto calificado y agravado. Entre tanto, otro capturado, un hombre de 25 años conocido con el alias de “Góngora”, fue detenido en un allanamiento realizado en el barrio Villa Nazareth, comuna 9, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Las investigaciones también señalan que un tercer implicado habría abandonado la ciudad ante la presión de las autoridades y, al parecer, se encontraría en el norte del país. Este sujeto estaría vinculado con un actor criminal conocido como “Tatán”, quien fue neutralizado en un procedimiento policial el pasado 8 de abril.

De acuerdo con la Policía, “Los Socios” intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y cortopunzantes y, en algunos casos, las agredían físicamente para cometer los robos. Además, registran anotaciones judiciales como indiciados por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando de manera oportuna cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso a través de la línea 123 o el cuadrante más cercano, destacando que la información ciudadana ha sido clave para estos resultados operativos.