Oficial vinculada a caso Marelbys Meza manejó indagación sobre supuesto montaje contra el presidente

PACO no es un ser humano, sino una plataforma de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que se llama Portal Anticorrupción de Colombia, de ahí el acrónimo PACO. Fue a través de esa página web que llegó el 27 de octubre de 2025 la denuncia anónima que se convirtió en el insumo primordial para acusar al general Urrego de estar preparando un montaje contra el presidente de la República y el ministro del Interior, supuestamente plantándoles un alijo con drogas.

Como quedó en el registro de la plataforma de la Secretaría de Transparencia, quien hizo la denuncia no registró correo electrónico alguno, ni dejó ningún dato de contacto o detalle alguno que permitiera determinar si el presunto remitente Andrés Abello era una persona real o un seudónimo. A pesar de ello, en el informe de inteligencia se habla de PACO como si ese fuera el sobrenombre de Abello, cosa que de entrada induce al error. PACO es la plataforma que se usó para hacer llegar la información a la Presidencia de la República.

El correo electrónico al que llega la información citada en el informe de inteligencia “pacosecretariadetransparencia@gmail” efectivamente es el email en el que se reciben todos los mensajes que se envían a la Secretaría de Transparencia a través del formulario digital que está disponible en el portal PACO, pero PACO funciona como mecanismo de captura y pre radicación: recibe los datos del reporte y sus evidencias y los traslada al canal oficial de radicación del DAPRE (contacto@presidencia.gov.co) para que la denuncia continúe su ciclo institucional dentro de los canales de peticiones, quejas y reclamos de la Presidencia de la República.

Los registros de trazabilidad del DAPRE dan cuenta del camino que siguió la denuncia sin pruebas y sin datos que hizo un supuesto Andrés Abello a través del Portal PACO: el texto llega al grupo de correspondencia de la Presidencia de la República y de ahí se envió a la jefatura del despacho del presidente. Luego, desde esa jefatura, el mensaje se envió al general (r) Humberto Guatibonza, jefe de protección del presidente quien determinó que la información allí contenida debía ser verificada antes del 15 de noviembre de 2025 para tomar las medidas que correspondan de ser necesario.

Quien responde la solicitud hecha por el general Guatibonza fue la coronel Sandra Milena Reyes, recordada por ser una de las personas involucradas en el escándalo del polígrafo a Marelbys Mesa y a quien se le señaló en su momento de haber incurrido en delicadas contradicciones con el testimonio de su entonces superior, el coronel Carlos Feria, y con el suyo propio a la hora de explicar quién ordenó practicar el polígrafo a la entonces niñera de Laura Sarabia.

El texto de la respuesta emitida por la coronel Reyes a Guatibonza no se conoce, así como tampoco la información que Guatibonza le hizo llegar después a la jefatura de gabinete del presidente. Sin embargo, según el registro de la plataforma que permite hacer la trazabilidad de los PQRS indica que hace 3 meses se conoce la verdad sobre el mensaje que llegó a través de PACO, pero la decisión del presidente sobre el general Urrego no se dio sino hasta hace una semana.

