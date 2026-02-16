Yo también fui víctima de información falsa: MinDefensa sobre General Urrego y junta de inteligencia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno activó todos los protocolos de inteligencia y contrainteligencia tras conocerse el supuesto informe que habría motivado la salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional, y afirmó que no se anticipará a nuevas decisiones hasta contar con información de fondo.

En entrevistacon 6AM W de Caracol Radio, el jefe de la cartera de Defensa explicó que, tras la denuncia pública sobre un presunto montaje contra el presidente Gustavo Petro, ordenó de inmediato la activación de una junta de inteligencia conjunta para analizar a profundidad los hechos.

“Es muy grave que esto llegue a ser cierto, pero también sería supremamente grave que no lo sea. Por eso debemos obrar con prudencia”, señaló Sánchez, al precisar que hasta ahora el único elemento formalmente conocido es el informe que se hizo público.

Investigación en curso

El ministro recalcó que no se escatimarán esfuerzos para garantizar la seguridad del presidente y, sin embargo, evitó confirmar la existencia de otros informes distintos al documento señalado como “supuesto”.

“No me puedo anticipar a decisiones hasta no tener la información valorada en la junta de inteligencia y presentársela al señor presidente”, indicó.

Frente a la posibilidad de que, tras las indagaciones, no se encuentren nuevos elementos, Sánchez insistió en que cualquier determinación dependerá de los hallazgos que se consoliden y de la evaluación que haga el jefe de Estado como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Denuncias de suplantación y desinformación

Durante la entrevista también se mencionó la aparición de un documento anónimo en el que se habría suplantado a un abogado, quien posteriormente alertó a la Fiscalía que el escrito era falso. Para el ministro, estos hechos evidencian la gravedad del fenómeno de la desinformación.

El ministro Sánchez recordó que él mismo ha sido víctima de montajes, como la circulación de un chat falso que atribuía conversaciones irregulares a su nombre, situación que denunció penalmente. “Con desinformación se afectan honras y carreras”, afirmó.

“Recientemente también salió una información de que el ministro de defensa estaba utilizando con las fuerzas militares pedazos, lo cual es totalmente falso. Salió un informe o una orden de contrainteligencia totalmente falso. Ahora, hay otro elemento ahí, que es un informe forense de una de una empresa privada que se está averiguando, pero estamos también confirmando quiénes están detrás de todo esto. Pero eso no quiere decir de que lo que haya sucedido”, aseguro el ministro.

Le interesa:“Yo no concilio con el delito”: MinDefensa tras citación a conciliar con el sargento (r) Chalá

Respecto a un allanamiento relacionado con la residencia del ministro Benedetti, Sánchez explicó que, según la información recibida, la orden fue emitida por una autoridad judicial que solicitó capacidades logísticas a la Policía sin detallar el objetivo específico, por razones de compartimentación.

Dijo que cualquier evaluación sobre posibles excesos en ese procedimiento corresponde al ente judicial.

“La historia no ha terminado”

El ministro concluyó que el proceso de revisión apenas comienza y que será la junta de inteligencia la que consolide los elementos necesarios para informar al presidente y tomar decisiones definitivas.

“En este momento, lo cierto es que el general ya no hace parte de la fuerza pública. Una decisión diferente la tomaría el señor presidente con base en la información que recojamos”, puntualizó.

Con la investigación en curso y nuevas revelaciones sobre posibles suplantaciones y documentos falsos, el caso continúa abierto y podría tener nuevos desarrollos en los próximos días.