Amo mi vida, no me interesa perderla: Idárraga dice que buscan callarlo tras denuncias de corrupción

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la carta que reveló Caracol Radio en el que se dan más detalles del presunto complot contra el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y en el que se señala al general Edwin Urrego. En medio de esto, manifestó temer por su vida luego de hacer denuncias de corrupción.

Vea aquí: El anónimo sobre plan para atentar contra el presidente Petro no pasó por Transparencia: Idárraga

“Donde no sea culpable el señor general Urrego, la Fiscalía debería investigar de dónde vino eso y quiénes son las personas mal intencionadas que buscan hacerle daño a personas inocentes e inmiscuir en esto al cargo más incómodo que tiene la Presidencia, la secretaría de Transparencia”, manifestó.

“He dañado negocios de tantos corruptos que, desde hace meses lo vengo diciendo, vienen por mí, me quieren enlodar y meter en un hecho injusto de un anónimo”, agregó.

“Amo mi vida y a mi familia”

Ante su preocupación, Idárraga dejó claro que ama su vida y a su familia, por lo que no le interesa perderla. “El día de mañana, porque así pasa en Colombia, a los denunciantes terminan desprestigiándolos o con cianuro en su boca”.

Le puede interesar: Andrés Idárraga admite que “hubo voces” que pidieron la salida del general Urrego de la Policía

Por ello, expresó que nadie puede decir que él estaba enfermo o preocupado y señaló que hay entrampamientos que buscan callarlo.

“¡No señores! Aquí hay trampas que están generándose y que han costado la vida, la honorabilidad de altos funcionarios. Buscan callar al secretario de Transparencia por la información que viene adelantando y las indagaciones por corrupción en todos los ámbitos de la Nación”, sostuvo.

¿Quién estaría dispuesto a atentar contra su vida?

Dijo que la presión que ejercen los “poderosos” que han sido afectados por sus denuncias de corrupción es “colosal”, por lo que pueden terminar invirtiendo todo, “haciendo que esto parezca el mundo al revés y donde está mal denunciar y pedir avances en investigaciones”.

Lea también: Yo también fui víctima de información falsa: MinDefensa sobre General Urrego y junta de inteligencia

Agregó que ese es el precio que se debe pagar por no ser parte de los “círculos de corrupción”.

Escuche la entrevista completa con Andrés Idárraga aquí:

