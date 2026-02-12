Dura respuesta de Benedetti a saliente general Urrego: “Iba a hacer un entrampamiento al presidente”

Luego de que el presidente Gustavo Petro, pidió retirar del servicio al general de la Policía Edwin Urrego por supuestamente haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a criticar las palabras del saliente general.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Benedetti cuestionó las declaraciones del oficial.

“El General Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a los periodistas y la opinión pública que lo botaron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No señor, no sea cobarde, a usted lo botan es porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro”, afirmó.

Igualmente, el ministro aseguró que Urrego solo quiere desviar la atención de los medios y las autoridades porque ya tiene antecedentes de presuntos hechos irregulares.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho, de otros y de su paso por la DIJIN y por la POLFA. Su cargo le prohíbe deliberar en política y usted tomó partido para delinquir”, reiteró el jefe de la cartera política en su cuenta de X.

El general Urrego afirmó que se enteró de la situación a través de un video que le enviaron por WhatsApp y que, hasta ahora, ninguna autoridad le ha mostrado pruebas en su contra.

“Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, sostuvo el general en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

En ese sentido, el oficial dijo que estaba dispuesto a entregar información a cualquier autoridad, incluso internacional, en caso de que esta información llegue a una investigación formal.