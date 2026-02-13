¿Las empresas que ya aplicaron el incremento del salario mínimo pueden reversarlo? Experto responde

Este viernes, 13 de febrero, el Consejo de Estado impuso una medida cautelar al decreto del incremento del salario mínimo y suspendió provisionalmente sus efectos.

De este modo, anunció que el Gobierno solo cuenta con ocho días para publicar un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley.

Es importante destacar que dicho decreto fijaba un aumento del salario mínimo en un 23,7% para este 2026 llegando así a un total de $1.750.950. Además, establecía un auxilio legal de transporte de $249.095, logrando así un salario mínimo completo de $2.000.000.

Tras la medida del Consejo de Estado y la expectativa del nuevo decreto, se han generado varios interrogantes entre la ciudadanía. Uno de ellos es: ¿las empresas que ya aplicaron el incremento del salario mínimo pueden reversarlo? ¿Le podrán hacer una disminución?.

¿Se puede reversar el incremento del salario mínimo?

De acuerdo con el abogado Germán Guerrero Martínez, gerente de Guerrero abogados, la decisión del Consejo de estado no genera efecto retroactivo. “El propio fallo establece que los pagos, obligaciones y derechos que ya fueron calculados o pagados conforme al salario aumentado no se modifican ni se anulan retroactivamente”.

Es decir que existe una protección de lo ya pagado, incluyendo nómina, pensiones, multas, prestaciones sociales o cualquier obligación basada en ese salario, “por tanto las empresas no pueden descontar de las próximas nóminas el dinero que ya pagaron con el aumento, es decir, no pueden exigir devolución a los trabajadores por lo recibido conforme al salario mínimo ya aumentado en enero o en quincenas ya pagadas”.

Parte de tranquilidad

Por su parte, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, explicó que si bien la medida cautelar del Consejo de Estado suspende el decreto, este le da un efecto diferido, es decir que tiene 8 días para emitir un nuevo decreto y proponer un nuevo incremento, lo que según dice, es un ”parte de tranquilidad".

“Yo creo que el Gobierno hará la tarea, estudiará los argumentos, pero dará un soporte económico al decreto es decir que otra vez pondrá sobre la mesa el aumento del 23%, no creo que vaya a llegar con una propuesta distinta”, dijo, detallando que por ahora no habría cambios importantes, “por lo menos no al corto plazo”.

